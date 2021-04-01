На заброшенном заводе в Мариуполе найден схрон боеприпасов

В пятницу, 2 апреля, на территории заброшенного завода "Азовмаш" в Мариуполе был обнаружен склад боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Во время проверки информации было обнаружено военные средства поражения. В результате, при участии специалистов по взрывотехнической службы было изъято 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 000 патронов", - говорится в сообщении.

По данному делу уже открыли уголовное расследование, а обнаруженные боеприпасы отправили на экспертизу.

"Собственник заброшенного здания устанавливается, следственно-оперативные действия продолжаются", - добавили правоохранители.