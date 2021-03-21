Жесткий карантин вступил в силу в Николаеве и Запорожье

С субботы, 3 апреля, жесткие противоэпидемические правила начали действовать в Запорожье и Николаеве.

В Николаеве с сегодняшнего дня запрещена работа общественного транспорта. Он будет курсировать лишь утром и вечером по следующему графику: с 06:30 до 09:00, а также с 16:30 до 19:00.

Кроме того, закрыты торговые ярмарки и уличные площадки. Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода из "красного" уровня опасности.

Как рассказал глава ОГА Виталий Ким, если ситуация с коронавирусом не улучшится, то на следующих выходных он полностью остановит общественный транспорт.

Также локдаун сегодня вступил в силу в Запорожье. Там запрещено: