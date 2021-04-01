Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО

2 марта состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины – органа, за работой которого в последние месяцы весьма пристально следят по всей стране.

И это не удивительно, ведь именно СНБО уже стал источником целого ряда решений, во внесудебном порядке ограничивающих права и свободы граждан Украины посредством введения в их отношении санкций. И хотя подобное прямо запрещено Конституцией Украины, а закон о санкциях не предусматривает их применения в отношении украинских граждан, Зеленский прямо даёт понять: использовать СНБО как инструмент наказания тех, кого он считает этого наказания достойным, будут и впредь.

На сей раз в списке – 10 человек, которые, по словам Зеленского, аналитический аппарат СНБО и СБУ признали главными игроками на рынке контрабанды. Правда, неясно, какой закон наделяет аналитиков СНБО правом решать, кто контрабандист, а кто нет.

Да и сам список вызывает вопросы - почему там нет многих видных людей, занимающихся сейчас активной деятельностью на таможне (например, друга президента Зеленского Илья Павлюк).

Туда включены люди, которые к нынешней власти, как правило, не сильно близки. Возможно, это является одним из этапов подготовки к чистке руководства региональных таможен, с целью централизации потоков в этой сфере (о чем "Страна" уже недавно писала).

В целом список получился довольно неоднородный. Там есть как действительно "птицы большого полета", так и "менеджеры среднего звена" куда более серьезных людей, которых в перечне как раз не оказалось.

"Страна" разобрала подробно, кто попал в "десятку Зеленского".

1. Иван Бокало. Свадьба и Пупс

Экс-депутат Львовского облсовета, в прошлом - старший инспектор отдела технических средств контроля Львовской таможни.

В СМИ Бокало часто фигурирует как оператор "серых" схем по ввозу в Украину авто из-за рубежа и "обилечиванию" въезжающих в Украину из Европы грузовиков.

Кстати, в этих публикациях Бокало называют лишь "менеджером среднего звена" данных схем, во главе которых (если, опять же, верить тем же СМИ) стоит экс-нардеп от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий (также известный как Пупс). Кривецкого в списке Зеленского, кстати, нет.

В других публикациях старшим деловым партнёром Бокало называют ещё одного экс-депутата – Василия Писного. Он в списке также отсутствует.

Что же до Бокало, то он широко известен историей с шикарной свадьбой, которую закатил для своей дочери в отеле "Риксос–Прикарпатье" в 2014 году. На церемонию молодожёны прибыли на вертолете, а их свадьбу украсили тысячами живых цветов. Развлекали гостей певица Злата Огневич, группа "ТіК", группа Freedom-jazz, а тамадой был ведущий Александр Педан.

Отвечая на вопросы журналистов, Бокало заявил, что деньги на торжество, мол, заработал в принадлежащих ему частных компаниях. Правда, в какую именно сумму обошлась ему свадьба, он, мол, запамятовал.

2. Валерий Пересоляк. Владелец футбольного клуба

Бизнесмен из села Минай на южной окраине Ужгорода, владелец одноимённого футбольного клуба "Минай" и председатель Ужгородской федерации дзюдо.

А ещё Пересоляка называют "королём контрабанды" на Закарпатье: он якобы курирует масштабную схему по доставке различных товаров из Европы без декларирования вообще – в микроавтобусах, которые проходят таможенное оформление весьма формально, в результате чего часть (если не весь) груз вообще проходит в Украину без оформления.

Речь идёт о знаменитых "итальянских бусиках", водители которых в мае 2020 года перекрыли украино-венгерскую границу на КПП "Тиса", жалуясь на возросшие поборы таможенников. В Закарпатье говорят, что это было связано с назначением главой украинской таможни Игоря Муратова, с которым, дескать, Пересоляку пришлось договариваться заново, из-за чего расходы на администрирование схемы выросли. Кроме того, Пересоляку "шьют" также организацию потоков контрабанды сигарет.

Впрочем, это не более чем слухи. Но то, что у Пересоляка действительно имеются хорошие связи на Закарпатской таможне – факт.

К примеру, в 2020 году экс-футболист "Миная" Евгений Мирончук стал… начальником отдела оперативного реагирования управления по борьбе с контрабандой Закарпатской таможни.

Чуть ранее заместителем начальника таможенного оформления таможенного поста "Ужгород" стал кум Пересоляка Иван Фетько. Такое вот странное совпадение! Так что основания говорить, что бизнесмен и спортсмен Пересоляк – на таможне человек не чужой, явно имеются.

3. Юрий Кушнир. Король "несунов"

Он также имеет репутацию крестного отца контрабанды, но только в Черновицкой области, с 2010 по 2015 год был депутатом местного облсовета. Бизнес-активы Кушнира весьма разнообразны – это и Черновицкий завод строительных материалов, и добыча полезных ископаемых, и розничная торговля, и охранное агентство "Сокол", и многое другое.

На дочь и мать Юрия Кушнира, Марию и Людмилу Кушнир, записан Буковинский оздоровительный комплекс "Брусница" - в прошлом санаторий "Брусница", принадлежащий Черновицкому облсовету, в 2019 году переданный в аренду на 49 лет вышеуказанному предприятию. По версии НАБУ, за передачу санатория тогдашний председатель облсовета Иван Мунтян получил 180 тысяч долларов взятки. Давал взятку якобы как раз-таки Кушнир: он был даже арестован и в феврале 2020 года вышел под залог в 5 миллионов гривен. Но если дело Мунтяна было благополучно передано в суд в январе 2021 года, то вот Кушнир из этой истории каким-то необъяснимым образом пропал.

Но куда чаще в СМИ Кушнира упоминают всё-таки в связи с контрабандой: именно его называют изобретателем схемы с "несунами", когда подлежащий переправке через границу товар разгружают и мелкими партиями передают местным жителям, которые переходят границу пешком, пронося груз в личной клади. Там товар загружают на другой транспорт, и он спокойно едет к месту назначения.

За день каждый "несун" может совершить с десяток ходок через границу.

4. Александр Еримичук. "Слон" от друга Яценюка

Земляк и, по одним данным – партнёр, а по другим – конкурент вышеупомянутого Кушнира.

Правда, Еримичука, также известного на Буковине под прозвищем "Слон", называют не самостоятельным игроком, а лишь "смотрящим" за контрабандными делами от экс-нардепа от "Народного фронта" и друга Яценюка Максима Бурбака.

Знакомства и даже дружбы с Еримичуком Бурбак, кстати, и не скрывает, но в то, что его друг также является криминальным авторитетом по кличке "Слон" не верит.

5. Орест Фирманюк. Бизнес нацинального масштаба

Персона во многих смыслах уникальная.

В бытностью свою главой Государственной таможенной службы, Максим Нефёдов называл Фирманюка "контрабандистом № 1 Украины". Официально Фирманюк – таможенный брокер, владелец ряда фирм, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности (ООО "Валгер групп", "Аэропорт Киев Карго").

По словам самого Фирманюка в интервью изданию УНН, в 2015 году на его предприятиях работало свыше 200 человек, имелись офисы Германии, Италии, Китае и Турции, а клиентская база превышала 7000 компаний. В том интервью Фирманюк, кстати, не отрицал, что прибегает к, цитируем, "оптимизации налогообложения" при импорте товаров. Однако, по его словам, так в той или иной степени ведут себя все игроки рынка.

Собственно, речь идёт о различных схемах минимизации таможенных платежей – например, о классической схеме с подменой номенклатуры, когда, скажем, дорогие ткани заезжают под видом салфеток, а смартфоны или ноутбуки – под видом запчастей к ним. И вот функция Фирманюка (равно как и ряда других членов "списка Зеленского", о которых речь пойдёт ниже) якобы заключалась в организации доставки товара таким способом.

И если предыдущие фигуранты списка действовали преимущественно в пределах одного региона, то фамилия Фирманюка звучит в контексте инцидентов на таможнях Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской и других областей. В частности, в 2011-2012 годах Фирманюка называли одним из главных "модных брокеров" Одесской таможни, способного ввезти в Украину что угодно под видом чего угодно.

А до этого он якобы работал со знаменитым замглавы СБУ Тиберием Дурдинцом, которого сняли с должности по обвинению как раз-таки в крышевании контрабанды и хотели посадить, но он вовремя скрылся за границей.

6. Вадим Альперин. Освобожденный от браслета

Эта фамилия на слуху: громкая история с его задержанием по обвинению в контрабанде в 2020 году облетела СМИ всей Украины. Арестованный детективами НАБУ, Альперин вышел под внушительный залог 76,6 миллиона гривен. Сначала его обязали носить электронный браслет, затем (в мае 2020-го) освободили от этой обязанности.

По информации "Страны", Вадим Альперин сейчас находится в Одессе, все его предприятия продолжают работать.

"Вадик не собирается бежать из Украины. На все обвинения и подозрения, выдвинутые им со стороны НАБУ у него есть судебные решения в его пользу. Думаю, что Альперин подаст в суд на решение СНБО и Указ президента о его вводе в действие", - рассказал "Стране" человек, близкий к Вадиму Альперину.

Президент Владимир Зеленский в своё время называл Альперина "крестным отцом контрабанды в Украине".

Специализация Альперина – ввоз тканей и обуви из Китая и стран Ближнего Востока. Для этих операций используются фирмы-однодневки, которые получали "зеленый светофор" на всех таможнях сразу после регистрации. А прокрутив десять – двадцать операций, закрывались. Стоит отметить, что без давних взаимовыгодных отношений с руководством таможен и начальством СБУ, которое до сих пор полностью контролирует Гостаможслужбу, посторонним фирмам получить "зеленый свет" на импортные операции вообще невозможно.

Кстати, внешнеэкономической деятельностью бизнес Альперина не ограничивается.

Например, в Одессе он известен как достаточно активный застройщик: среди наиболее свежих проектов – многоэтажка "Отрада Скай" на Французском бульваре, а также жилой дом на Академика Глушко, 17а. Кроме того, Альперину принадлежит (или по крайней мере до недавнего времени принадлежал бизнес-центр "Солнечный" на Большом Фонтане).

7. Александр Чудаков. Жаловался на полицию за кражу сигарет

Этот фигурант "списка Зеленского" Александр Чудаков тоже из Одессы.

Это фигура существенно меньшего калибра, нежели Альперин, Фирманюк или, скажем, Пересоляк.

Едва ли не впервые его фамилия появилась в СМИ в связи с уголовным делом о присвоении руководством одесской полиции груза контрабандных сигарет. Собственно, Чудаков был владельцем склада, куда якобы по указанию полицейских отправили на хранение 3,5 миллиона пачек контрабандных сигарет, после чего они были распроданы на потребительском рынке.

Вне контекста данного дела фамилия Чудакова практически не упоминается.

Источники "Страны" в околотаможенной сфере Одессы о таком персонаже слышали, но крупной фигурой его считать отказываются: есть, мол, такой, возит себе товары из Турции через терминал "Лиски" в Одесском порту, "минимизирует", конечно, не без этого – но кто же без греха? И причислять его к топ-контрабандистам – сильное преувеличение.

8. Виктор Шерман. Партнер кандидата от "Слуг народа"

А вот это действительно личность в Одессе известная.

Как и Альперин, он занимается не только экспортно-импортными операциями, но имеет интересы в других видах деятельности. Например, вместе с депутатом Одесского горсовета Кисловским он строит высотку в одном из самых престижных районов Одессы – на Лидерсовском бульваре, прямо напротив центрального Парка Шевченко.

Есть у него доля и в кинотеатре "Золотой Дюк" - партнёром его по этому бизнесу является, кстати, экс-кандидат в мэры Одессы и депутат Одесского горсовета от "Слуги народа" актёр Олег Филимонов. Ему принадлежит частная клиника "Лидермед", несколько офисных центров и так далее.

Что же касается экспортно-импортных операций, то Шерман специализируется по доставки в Украину товаров из Турции, в том числе и для нужд предпринимателей знаменитого "7-го километра" (по оценкам одного из наших собеседников, Шерман возит до 50% товара для этого крупнейшего рынка Украины). У Шермана, как и у упомянутого выше Альперина, множество компаний: ООО "Триекспо", ООО "Экспедиция-3", ООО "Сикарго логистик" и т.п.

Кстати, долгое время Шерман и Альперин считались партнёрами, однако затем их пути разошлись.

Считается, что дела Шермана особенно круто пошли в гору после того, как он стал постоянным клиентом печально известного "офиса контрабанды Грановского". После смены власти он в целом также остался на плаву, хотя определённые сложности всё-таки начались: к примеру, в конце 2020 года у него дома и на его предприятиях провели обыски сотрудники СБУ.

О том, что нашли у влиятельного бизнесмена и какие всё это имело правовые последствия, ничего не известно.

9. Александр Кравченко. Вышел он из СБУ

Весьма интересный фигурант списка – Александр Кравченко. Если описанные выше "топ-контрабандисты" - бизнесмены, то Кравченко – сотрудник СБУ.

Одно время Кравченко возглавлял возглавлял следственный отдел СБУ в Одесской области, затем был повышен до первого заместителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Официально Кравченко специализировался на борьбе с контрабандой, однако злые языки называли Кравченко приверженцем стратегии "не можешь предотвратить – возглавь".

В частности, Кравченко имел какие-то общие дела с вышеупомянутым Александром Чудаковым, а фирма его жены Юлии Кравченко причастна к сомнительным схемам поставок лекарственных препаратов из Индии.

Как бы там ни было, появление Кравченко в «списке Зеленского» выглядит довольно странно: всё-таки остальные фигуранты – бизнесмены, а если уж брать «крышевавших» контрабанду чиновников, то можно назвать и более интересные фамилии.

10. Владимир Дидух. Сапожник по прозвищу "Морда"

Владимир Дидух. Также известный как "Вова Морда".

По профессии сапожник.

Персонаж широко известный и весьма скандальный: в 1994 году он был арестован по подозрению в рэкете, но скоро освобождён, а дело закрыто. После этого он переехал в Москву, но затем вернулся в Украину. В 2001 году Дидух снова был арестован, на сей раз, по обвинению в вымогательстве, и даже был осуждён, получив условный срок.

Впервые его имя прогремело на всю страну в 2005 году. Тогда на коллегии министерства внутренних дел президент Виктор Ющенко показательно отчитывал присутствующих генералов: "Что это за морда такая, от которого во Львове все плачут? Это конкретная кликуха одного из мордоворотов? Сколько дивизий вам дать, чтобы этой Морды не было?"

Хотя на самом деле именно Морда был одним из активных финансистов "оранжевой революции" и охранял сцену первого Майдана, куда они привез львовских "титушек" (Дидух, кстати, числился вице-президентом федерации бокса Львовской области).

Во Львове Дидуха иногда называют "последним настоящим бандитом из 90-х". За свою жизнь он удивительно удачно пережил множество покушений: в 2004 году в него выпустили около 20 пуль, но он получил лишь лёгкое ранение в плечно. А в 2012 году Дидух схлопотал 2 пули в голову (!) и одну в грудь, но выжил (его водителю по кличке Ежик повезло меньше – он скончался). В 2019 году в Киеве задержали троих мужчин, готовивших очередное покушение: автомобиль Дидуха должны были расстрелять из станкового пулемёта ДШК.

В 2016 году Дидух закатил крупный скандал, потребовав от руководства ВО "Свобода" вернуть ему 48 миллионов долларов, которые он в своё время пожертвовал на развитие партии. Деньги, по его словам, передавал своему тогдашнему партнеру Игорю Кривецкому, а тот уже отдавал их Тягнибоку. В самой "Свободе" отметают связь с Дидухом. Кстати, часть бизнеса Морда продолжает вести с Кривецким, несмотря на возникшие разногласия.

Возможно Дидух затаил на "Свободу" обиду, так как, несмотря на все инвестиции в партсписок он так и не попал. На выборы в Раду в 2014 году он шел с партией "Гражданский рух", но она не набрала и 1%. Зато смог победить на прошлых местных выборах 2015 года, войдя в горсовет Львова от партии "Народный контроль".

Что же касается контрабанды, то Дидух, как считается, много и плодотворно "работал" с сигаретами, а также организовал в 2007 году схему контрабанды в Германию лома цветных металлов, который везли во Львовскую область из Запорожья, а точнее, с отвалов завода "Днепроспецсталь".

Считается, что Дидух имеет сейчас непосредственное отношение к незаконной добыче янтаря в Ровенской области (якобы совместно с бизнесменом Владимиром Продивусом) и его последующему вывозу за рубеж. Кроме того, Дидуха связывают со схемами по контрабанде нефти, бензина и спирта.