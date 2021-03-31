Антипрививочник в Мариуполе отвлек врачей, а его друзья украли дозы вакцины от COVID-19

Один из похитителей заявил, что они хотели уничтожить препараты, поскольку, по его словам, настоящая цель вакцины — якобы уничтожение пожилого населения города.

В Мариуполе Донецкой области группа антипрививочников украла дозы вакцины от коронавируса из местного Центра первичной медико-санитарной помощи №2, которые предназначались для жителей города в возрасте от 80 лет. Один мужчина притворился, что ему плохо и отвлек врачей, а двое его товарищей забрали из медучреждения препараты и попытались скрыться. Об этом рассказывают местные сайты "0629" и dnl.dn.ua.

Директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев рассказал, что инцидент произошел около 10 утра.

"В прививочном кабинете находилась медсестра. В этот момент в кабинет зашли двое мужчин, которые сообщили, что их товарищу плохо в коридоре и ему срочно нужна медицинская помощь. Наша медсестра вышла в коридор и стала звать других медиков", — рассказывает Матвеев.

Спустя пару минут мужчина сообщил, что ему стало лучше, поднялся и пошел в сторону выхода. А уже в кабинете медсестра обнаружила, что коробка с препаратами от COVID-19 пустая. Она тут же рассказала об этой ситуации главной медсестре с главврачом и позвонила в Нацполицию.

Правоохранители в течение 20 минут после получения информации задержала подозреваемых. Они пытались скрыться на автомобиле Daewoo Lanos.

По предварительной информации, группа мужчин похитила дозы вакцин для того, чтобы их уничтожить. Один из задержанных рассказал, что он состоит в группе "антипрививочников" и уверен, что главной целью вакцины является якобы "уничтожение пожилого населения Мариуполя".

Также правоохранители рассматривают другую версию — кражу вакцины для дальнейшей ее продажи.

По этому инциденту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины ("кража с проникновением, совершенная по предварительному сговору группой лиц"). Признанных виновными могут посадить на срок от трех до шести лет.