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События Сегодня, 12:1671
17 руководителей региональных таможен в Украине отстранены от должностей

Вчера глава Гостаможенной службы Павел Рябякин подписал приказ о начале дисциплинароного производства и отстранении от исполнения обязаннстей 17 руководителей таможен.

Отметим, что вчера вопрос о таможне рассматривался на заседании СНБО. Были введены санкции против 10 граждан Украины, которых в СНБО назвал топ-контрабандистами. 

Также Владимир Зеленский заявил, что приняты решения и по многим руководителям региональных таможен.

В распоряжении "Страны" появился полный список таможенников, которые отстранены от исполнения своих обязанностей.

Дисциплинарные производства были возбуждены относительно: 

  1. Цабака Владимира Игоревича, первого заместителя начальника Галицкой таможни;
  2. Скоромного Ярослава Игоревича, заместителя начальника Галицкой таможни Гостаможслужбы;
  3. Мусиенко Алексея Игоревича, заместителя начальника Днепровской таможни;
  4. Товта Михаила Иосифовича, начальника Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  5. Катамадзе Ираклия Григорьевича, заместителя начальника - начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы;
  6. Пудрика Дениса Валерьевича, заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы;
  7. Мациборы Юрия Игоревича, заместителя начальника Подольской таможни Гостаможслужбы;
  8. Мищенко Юрия Анатольевича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы.
  9. Танцерова Андрея Александровича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы;
  10. Терещука Юрия Викторовича, заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы;
  11. Кулинского Александра Сергеевича, начальника таможенного поста "Кельменцы" Буковинской таможни Гостаможслужбы;
  12. Богуша Юлия Юльевича, начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  13. Ференца Тараса Михайловича. начальника таможенного поста "Солотвино" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  14. Богачека Олега Евгеньевича, начальника таможенного поста "Лужанка" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  15. Марковича Ярослава Васильевича, начальника таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  16. Блюду Василия Васильевича, начальника таможенного поста "Малый Березный" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;
  17. Оникийчука Александра Владимировича, начальника таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни Гостаможслужбы.

Все они отстранены от исполнения своих обязанностей.

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