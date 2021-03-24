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События Сегодня, 12:3264
Как будет работать транспорт в столице и области с 5 апреля

С 5, и предварительно до 16 апреля, Киев ужесточает карантин. 

Апрельский локдаун затронет работу общественного транспорта столицы, который будет перевозить только обладателей спецпропусков.

Это вызвало уже массу вопросов, не только у киевлян, а и у жителей области, многие из которых приезжают на работу в столицу.

Например - нужны ли будут такие пропуска в электричках и пригородных маршрутках? И как они будут вообще курсировать?

Рассказываем, как будет работать транспорт в Киеве с 5 апреля

Как будет ездить метро и наземный транспорт

С 5 апреля общественный транспорт в Киеве, включая метро, будет перевозить только обладателей спецпропусков. Проверять их наличие будут полицейские, в метро - дежурные на станциях. 

"Метрополитен и наземный транспорт, мы будем работать по спецпропускам, перевозить только работников критической инфраструктуры. Работники таких предприятий получат пропуска, для того чтобы добраться до работы", - пояснила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

То есть поезда метро будут работать в обычном режиме, но пускать в подземку будут только при наличии спецпропуска. И, разумеется, за деньги. 

Что касается маршруток, то на брифинге 2 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти не планируют сокращать количество подвижного состава наземного транспорта и его маршрутов. 

Впрочем, в это верится мало. Поскольку вряд ли власти будут обслуживать сильно обедневший пассажиропоток тем же количеством поездов метро, троллейбусов и маршруток, как и до локдауна. 

Да и частных маршруток, не исключено, что станет меньше - поскольку перевозчики не захотят работать в убыток. Так было в прошлый карантин со спецпропусками, когда маршрутки почти не ездили из-за того, что резко упал пассажиропоток.

К тому же водители и так отказывались выезжать на маршруты из-за штрафов за переполненные маршрутки, а теперь полиция сможет привлекать к ответственности за провоз без спецпропусков.

На вопрос "Страны", как частные маршрутчики планируют курсировать по столице, в Ассоциации перевозчиков Киева и области рассказали, что централизованного решения пока не принималось. То есть каждая компания будет сама решать, сколько единиц транспорта выводить на маршрут. 

При этом в Ассоциации нам рассказали, что ранее запланированную встречу перевозчиков и замглавы КГГА Николай Поворозника отменили. Хотя накануне он и обещал договориться с маршрутчиками о том, чтобы не останавливать частные перевозки.

Видимо, смотреть будут по реальному пассажиропотоку и тогда принимать решение. Все зависит в конечном счете от того, сколько людей получат спецпропуска. 

Кто сможет ездить по спецпропускам и как их оформить

В КГГА пояснили, что спецпропуска для проезда во время ужесточения карантина могут получить работники госструктур, сферы медицины, социального обеспечения, ЖКХ, частных предприятий, которые работают и обеспечивают жизнедеятельность города, например, продовольственные магазины.

Полицейским, спасателям, медикам, социальным работникам, сотрудникам "Водоканала" и "Теплоэнерго" спецпропуска должны выдавать на работе.

Предпринимателям для оформления спецпропусков необходимо обратиться в департамент транспортной инфраструктуры КГГА (медицинская отрасль - в департаменте медицины в районных администрациях).

В письме на имя главы департамента нужно будет указать: название предприятия; почему необходим спецпропуск; обоснование количества спецпропусков с указанием количества сотрудников в штате; адрес предприятия; реквизиты предприятия; контактное лицо и его номер телефона. 

Адрес Департамента транспортной инфраструктуры: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044-366-63-36. Электронная почта: [email protected]

При этом просьбы от физических лиц рассматривать не будут. Всего в КГГА приготовили 400 тысяч спецпропусков.

Предприниматели рассказывают, что с утра за запросами на получение спецпропусков к Департаменту выстроилась очередь. По состоянию на 13:00 2 апреля только по почте там уже получили более трех тысяч заявок. 

Спецропуск не дает основания для бесплатного проезда, его владельцу предоставляется лишь доступ к общественному транспорту. 

Как будут ездить поезда

Введение в Киеве тотального карантина не повлияет на график движения поездов и на посадку и высадку пассажиров в Киеве и Киевской области. 

Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до Киева или через столицу. Об этом сообщили в "Укрзализныце". Судя по сообщению компании, пока никаких пропусков, чтобы приехать на электричке в Киев, не понадобится. 

В то же время пассажиров призвали ездить в поездах только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.

Что с пригородными маршрутками

Пригородные и внутриобластные маршруты с 5 апреля продолжат ходить. Областные власти не стали запрещать их или менять что-то, отдав этот вопрос на усмотрение власти на местах.

Это мотивировали тем, что по области ситуация с коронавирусом очень разная - высокие показатели инфицирования в Белоцерковском, Бучанском, Бориспольском районах, а есть районы, где эпидемическая ситуация не столь напряженная.

Поэтому областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской области на свое усмотрение увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта и интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме часов пик: с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Также в области напомнили, что перевозить пассажиров должны в транспорте, заполненном не более, чем на 50%.

То есть в пригородных маршрутках спецпропуска не нужны. Таким образом власти не повторили ошибок прошлого локдауна, когда вообще остановили пригородный транспорт, вынуждая людей добираться в Киев на попутках. 

Если в графике перевозок будут изменения - об этом должны заранее проинформировать пассажиров.

То есть пригородные маршрутки и маршрутки по области должны ходить без изменений по крайней мере на следующей неделе. Опять же, если  сократить рейсы не решат сами перевозчики, если это будет убыточно.

Об убытках они заявляли после того, как Киев и область попали в красную зону и было введено ограничение на количество пассажиров в транспорте. 

Встреча частных перевозчиков с представителями КГГА, на которой должны были разработать ряд действий, чтобы не допустить банкротства, намечалась на этой неделе, однако она так и не состоялась. В Общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" "Стране" сообщили, что встречу отложили на пару недель.

Перевозчики говорили, что готовятся к тому, что их остановят, когда оставят проезд только для работников критической инфраструктуры. Однако проезд по спецпропускам пока действует лишь в Киеве, а не в области.

Больше ясности будет в понедельник, 5 апреля, когда перевозчики смогут оценить реальную ситуацию после ужесточения карантина.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, транспорт, локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
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