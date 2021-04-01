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События Сегодня, 15:1529
Местный житель с гранатой на Печерске угрожал взорвать ЖЭК

В пятницу, 2 апреля, на бульваре Дружбы народов в Печерском районе столицы местный житель пришел в ЖЭК с гранатой, угрожая его взорвать.

Об этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД.

По его словам, в помещение местной управляющей компании "Печерскжитло" вбежал взбудораженный растрепанный мужчина и угрожая предметом, похожим на гранату, заявил, что сейчас здесь всех взорвет. Захватчик объяснил, что его не устраивала ситуация с коммунальными тарифами, поэтому он и решил таким радикальным образом решить проблему.

Сотрудники ЖЭКа успели вызвать полицию, однако агрессивный посетитель до ее приезда успел убежать, оставив гранату в помещении. При осмотре взрывотехниками выяснилось, что это не боевая граната, а учебная. То есть, попросту говоря, муляж.

Чуть позже правоохранителям удалось задержать "подрывника". Им оказался 54-летний местный житель, проживающий на улице Бойчука. Он уже несколько раз попадал в поле зрения полицейских, а пугать окружающих муляжами гранаты - его "хобби".

8 августа 2017 года он уже устраивал подобный "перфоманс" в больнице №12 по улице Профессора Подвысоцкого. Тогда он вбежал в помещение больницы сразу с двумя учебными гранатами и так же обещал всех взорвать. "Нейтрализовала" его тогда обычная медсестра, которая уговорила его успокоится и выйти на улицу, где его "приняла" полиция.

Всего у него тогда было при себе три муляжа гранат. Почему он за подобные выходки до сих пор не оказался за решеткой - загадка. Полиция завела очередное уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета). Любителю поиграть с учебными гранатами грозит до 7 лет лишения свободы, если судебно-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым.

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