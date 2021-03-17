Медицинские вертолеты МВД начали дежурить во Львовской области

В субботу, 3 апреля, во Львовской области начала дежурить бригада Авиационной системы МВД.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада", - заявил глава МВД Арсен Аваков.
Как рассказал министр, управлять вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут пилоты, которые уже завершили или еще проходят специальную подготовку.
Сообщается, что это стало возможным благодаря реализации совместного украинско-французского авиационного контракта с компанией Airbus Helicopters.