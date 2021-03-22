Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко

"Страна" поговорила с рядом источников, которые внимательно следят за развитием "дела Чауса" по поводу якобы похищения беглого судьи, о котором стало известно сегодня, 3 апреля.

Прежде всего они уточнили, что сейчас это дело находится на особом контроле у Офиса президента, потому что видится крайне перспективным способом нанести удар сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, по Порошенко, по приказу которого Чауса (который к тому времени уже был в статусе подозреваемого) незаконно вывезли из Украины в Молдову. Причем по этому делу есть серьезная доказательная база.

Во-вторых, по бывшему руководителю ГУР Бурбе, который, по некоторым данным, также участвовал в этой темной истории. Бурба, как считают в Офисе президента, причастен к распространению версии о том, что руководство Офиса президента виновно в провале операции по "вагнеровцам". А потому его хотят "попустить".

Также один из источников "Страны" уточнил, что судью Чауса похитили во время выхода из спортклуба.

По поводу версий. Их несколько.

1. Никакого похищения не было, а была инсценировка самим Чаусом (возможно, при помощи людей Порошенко и Грановского). Как раз в марте суд последней инстанции в Молдове отказал ему в предоставлении убежища, а потому открывалась дорога к его экстрадиции в Украину. Чтоб не допустить этого его и "похитили".

2. Похищения не было, а его задержали молдавские силовики по запросу Украины в плане подготовки к экстрадиции. Верна ли эта версия, или нет - станет понятно очень скоро исходя из сообщений молдавских властей.

3. Чауса похитили украинские спецслужбы, чтоб доставить в Киев и не возиться долго с официальной процедурой экстрадиции. В последнюю версию верится с трудом, потому что это, по сути, международный скандал (похищение человека на территории сопредельного государства), который ослабляет позицию обвинения и открывает дорогу к обжалованию приговора в ЕСПЧ. Но, учитывая взятую в последнее время на Банковой манеру "лихих" решений, на 100% такую возможность исключать нельзя.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки и он скрывается в Молдове с 2016 года. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать в Молдову ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.