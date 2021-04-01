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События Сегодня, 19:0950
Обеспечить ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе снова потребовали США

Посольство США в Украине отреагировало на ситуацию с препятствованием работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и потребовало, чтобы им предоставили беспрепятственный контроль к оккупированным территориям.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Как сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В связи с этим посольство США заявило, что "призывает все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, согласно договоренностям".

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Теги: news, новости, Украина, США, 7dniv, 7dnivinfo, ОБСЕ  
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