Благодаря "Спутнику V" вакцину в Австрии получат все желающие - заявил Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что использование российского препарата от коронавируса "Спутник V" даст возможность стране ускорить темпы вакцинации и в ближайшее время дать возможность сделать прививку всем желающим.

Об этом пишет ТАСС.

Курц сказал, что несмотря на что, что фармацевтические компании поставляют только половину от согласованного с Евросоюзом объема вакцин, Австрия сможет за 100 дней предоставить всем желающим возможность сделать хотя бы первую прививку от коронавируса.

"В следующие 100 дней у нас будет возможность предложить по меньшей мере первую прививку каждому, кто желает привиться. Если мы применим "Спутник V", мы сможем даже ускорить это", – сказал Курц.