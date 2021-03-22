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События Вчера, 21:0751
Сайт НАТО взломали хакеры, оставив сообщение о "военной операции Альянса против Украины"

Авторы материала заявили, что целью операции является "стереть с лица земли Украину, чтобы защитить мир от зла".

На сайте Оперативного учебного центра НАТО, который дислоцируется на военно-морской базе на острове Крит, появилась странная публикация с обращением к "украинским друзьям", в которой сообщалось о якобы начале некой операции Альянса под названием "Свиносотня", направленной против Киева.

"Новость" на сайте nmiotc.nato.int вероятно оставили российские хакеры, предварительно взломав ресурс, сообщает Telegram-канал Perepichka News.

Авторы материала заявили, что военная операция спровоцирована якобы "агрессивными действиями Украины по отношению к России и ее союзникам, а ее целью является стереть с лица земли Украину, чтобы защитить мир от зла".

"Добрый день, дорогие украинские друзья… Да, мы начинаем операцию "Свиносотня". С моими дорогими друзьями из Российской Федерации мы проведем блицкриг против Украины из-за ее агрессии против России и ее друзей. Господин Зеленский, мы уже сожалеем об этом, но вы не даете шанса НАТО и Российской Федерации, и мы не видим другого хорошего способа решить эту проблему", – говорилось в тексте сообщения.

Сообщение было составлено на английском языке и содержало много грамматических ошибок.

Так например, было написано "Need to talking вместо Need to talk", "We meaning" вместо "We mean" и т.д.

Заканчивалась публикация фразой: "Да благословит Бог Америку и Россию".

Сейчас сайт подразделения НАТО не работает, однако скриншоты сохранились.

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Теги: news, новости, Украина, НАТО, Хакеры, 7dniv, 7dnivinfo  
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