Командно-штабные учения с привлечением 1000 военнослужащих НАТО пройдут в Украине

Сценарий учений учитывает вероятный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины и предполагает отражение подразделениями многонациональной бригады наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

В Украине пройдут украинско-британские командно-штабные учения "Козак Мейс –2021" с привлечением других стан НАТО, в которых примут участие более 1000 военнослужащих.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Николаевщине завершилась главная конференция по планированию украино-британских командно-штабных учений с привлечением войск "Козак Мейс - 2021" (Cossack Mace – 2021), которые состоятся через несколько месяцев", – говорится в сообщении.

В ходе планирующей конференции было осуществлено рекогносцировку местности, где будут проводиться маневры, а также проработаны сценарии и механизмы взаимодействия штабов и подразделений ВСУ и стран-участниц.

"В целом в "Козак Мейс - 2021", к проведению которых планируется привлечь представителей не менее 5 государств – членов НАТО и участниц программы "Партнерство ради мира", примут участие более 1 000 военнослужащих", – сообщили в Генштабе.

Как отмечается, сценарий учений учитывает вероятный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины и предполагает отражение подразделениями многонациональной бригады масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

"Будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей", – рассказали в Генштабе.

Кроме этого, говорится в сообщении, одной из важных задач украино-британских учений является совершенствование совместимости ВСУ и армий стран-членов НАТО.