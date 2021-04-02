Блогеру Эдварду Билу избрали меру пресечения после массового ДТП в Москве

Защита пострадавшей считает, что блогеру избрали слишком мягкое наказание, а сам он якобы раскаялся недостаточно искренне.

Тверской суд Москвы избрал российскому блогеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о массовом ДТП, которое случилось на Садовом кольце и в результате которого сильно пострадала женщина – консультант Госдумы РФ. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает "РИА Новости".

Блогер подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Так, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое требовало запретить ему выходить за пределы жилого помещения и без разрешения следователя общаться с другими участниками уголовного судопроизводства. Также ему запретили пользоваться средствами связи, за исключением вызова "скорой" или экстренных служб.

Запрет также распространяется на пребывание в местах, где проходят массовые мероприятия, и управление транспортом.

По мнению Андрея Князева, адвоката другого участника ДТП – женщины, которая сейчас находится в коме, мера пресечения в отношении блогера слишком мягкая.

"Мы недовольны той мерой пресечения. Мы считаем, что это вызов обществу— столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?", — возмутился он.

Юрист выразил надежду на то, что подозреваемый Эдвард Бил понесет наказание, однако работой следствия с целом остался недоволен, поскольку до сих пор никого не признали потерпевшим.

"Я не увидел в нем (в блогере, – Фокус) раскаяния. Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", — добавил Князев.

При этом изданию ТАСС другой адвокат – Виталий Бородин – прокомментировал состояние женщины пострадавшей женщины. По его словам, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии

"Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти", — сказал он.

Муж женщины, по словам адвоката, отказался от компенсации, которую готов передать блогер, и в принципе не готов обсуждать ее на этот момент.

"Когда я беседовал со своим доверителем об этом, он находился в очень подавленном состоянии. Я задавал ему вопрос о компенсации от виновника ДТП, а в ответ он сообщил, что ему ничего не нужно, он хочет, чтобы все было по закону. Пока моему доверителю необходимо отойти от полученного шока, чтобы обсуждать это", — сказал Бородин.

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля, на Смоленской площади в центре Москвы – столкнулись пять автомобилей, поскольку один из них – Audi RS6 синего цвета – выехал на встречную полосу.

В результате аварии серьезно пострадала водитель черного Volkswagen. Женщина оказалась заблокирована в машине, спасатели около часа вызволяли ее из салона. В тяжелом состоянии она была доставлена в реанимацию.

Женщине уже сделали несколько операций, однако в сознание она так и не пришла.

По имеющейся информации, пострадавшая является консультантом Государственной Думы РФ Мария Артемова.

Алкоголя в крови блогера Эдварда Била, находившегося за рулем, обнаружено не было. Однако, как сообщили источники агентства в правоохранительных органах, в машине нашли пневматическое ружье.

Прокурор Москвы уже взял на личный контроль расследование ДТП.