Заболевание, которое делает их похожими на домашних собак обнаружили у медведей

Хотя дружелюбное поведение медведей может показаться забавным, оно резко уменьшает шансы животных на выживание в дикой природе.

Ученые обнаружили загадочное неврологическое заболевание у молодых калифорнийских черных медведей (Ursus americanus), из-за которого зараженные особи ведут себя как домашние собаки, дружелюбно относясь к людям. Об этом говорится в материале LiveScience.

Несмотря на то, что люди могут счесть такое поведение милым и забавным, оно резко уменьшает шансы хищников на выживание в дикой природе.

Как выяснили ветеринары, медведи в возрасте около одного года, вероятно, страдают одной из форм инфекционного энцефалита – воспаления ткани мозга, которое может быть вызвано вирусами, бактериями, грибами и паразитами, а также является частью аутоиммунного ответа. Но исследователи пока не знают, что конкретно вызывает проблему и как быстро она распространяется среди популяции.

Симптомы включают заметный наклон головы, летаргические движения, мышечный тремор, судороги, хождение по кругу и значительный недостаток веса, а также удивительное бесстрашие по отношению к людям.

"Зараженные медведи привлекают наше внимание, потому что они подходят к людям мирно, дружелюбно и неагрессивно", – сказала Энн Брайант, исполнительный директор лиги BEAR (Bear Education Aversion Response), которая участвовала в спасении инфицированных медведей.

"Их поведение похоже на собаку, а не на медведя", – добавила она.

По ее словам, первого медведя она спасла еще в 2018 году. Животное, у которого позже диагностировали энцефалит, вошло в класс с детьми и села среди школьников, как дружелюбная собака.

А годом позже на видео попал еще один зараженный медведь – он пытался забраться на сноуборд, на котором стоял человек.

Однако последний медведь, который был найден с такими симптомами в кузове грузовика на жилом участке, был покрыт блохами и очень недоразвит физически, потому его пришлось усыпить.

К сожалению, эта печальная участь постигла большинство зараженных медведей, которые не могут позаботиться о себе и, похоже, были брошены своими матерями, говорится в материале.

По данным калифорнийских властей, популяция медведей в регионе увеличилась с 10-15 тысяч особей в 1982 году до 30-40 тысяч особей сегодня. Потому ветеринары не особо беспокоятся о влиянии болезни на популяцию медведей в целом.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что переселение белых медведей в Антарктиду не спасет их от вымирания.