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События Сегодня, 11:1280
Редчайший гоночный Porsche 1955 года обнаружен в контейнере в Калифорнии

Автомобиль простоял около 35 лет в морском контейнере, забытый владельцем.

Представьте, что вас пригласили для оценки коллекции винтажных мотоциклов, как вдруг при осмотре техники вы обнаруживаете морской контейнер, а в нем — редчайший гоночный Porsche 550 Spyder выпуска 1955 года. Это как если бы среди старья на бабушкиной даче найти считавшуюся утерянной картину Ван Гога или Дали.

Porsche 550 Spyder: Находка века

Примерно такие эмоции испытал американский эксперт в области старинных мотоциклов Роберт Грин, когда в конце марта приехал в Ориндж, штат Калифорния, чтобы дать заключение о ценности разнообразной британской двухколесной техники, оставшейся после смерти местного жителя по имени Лес Ганнерсон. Каково же было удивление Грина, когда в одном из морских контейнеров, усеивавших участок, он обнаружил не очередной Triumph или Norton, а приземистый гоночный спайдер, в котором безошибочно угадывался легендарный Porsche 550 Spyder.

Как выяснилось после небольшого расследования, Ганнерсон купил этот 550 Spyder в 1963 году, а затем, ориентировочно в 1980-х годах, полостью отреставрировал его. Вскоре после этого мужчина увлекся мотоциклами, а Porsche закатил в один из контейнеров во дворе собственного дома и… благополучно забыл о машине.

Сам Роберт Грин назвал обнаруженный автомобиль "находкой века". И это недалеко от истины. Благодаря многочисленным победам в соревнованиях мирового уровня Porsche 550 Spyder, выпущенный в количестве 90 экземпляров в период 1953-56 годов, является одним из символов спортивной истории Porsche.

Редчайший гоночный Porsche 1955 года обнаружен в контейнере в Калифорнии

Кроме того, найденный спайдер не просто в прекрасной сохранности, а имеет мотор и трансмиссию, установленные еще при постройке на заводе. Иными словами это тот редкий случай matching numbers ("совпадающих номеров"), когда винтажный автомобиль укомплектован оригинальными основными компонентами, а не инсталлированными позже аналогами или новодельными копиями.

Номер 0069

Обнаруженный Porsche 550 Spyder несет номер шасси 0069, он был построен в октябре 1955 года и отправлен заказчику в США. В декабре того же года машина впервые участвовала в гонках, завоевав "бронзу" на соревнованиях Nassau Speed Week на Багамах.

Редчайший гоночный Porsche 1955 года обнаружен в контейнере в Калифорнии

В течении следующих полутора лет она принесла своим пилотам еще несколько побед и призовых мест в разнообразных заездах. А весной 1957 года 550 Spyder был куплен жителем Гавайев, который сначала гонялся на нем сам, а потом продал своей сестре, также автогонщице-любительнице. Ну а затем автомобиль попал к Лесу Ганнерсону, причем тот купил его всего за $2000 (чуть больше $17 тыс. по состоянию на 2021 год с учетом инфляции).

Историческое достояние

Гоночный Porsche 550 Spyder строился на легком трубчатом шасси с обшивкой из алюминия и оснащался оппозитным четырехцилиндровым мотором 1.5 воздушного охлаждения и механической коробкой передач. Поначалу мощность составляла 110 л.с., а позже увеличилась до 135 л.с.

Среди эпохальных достижений модели 550 Spyder можно назвать победы в своем классе (спорткары с моторами до 1,5 л) в следующих гонках:

  • Легендарный 24-часовой марафон Ле-Ман в 1953, 1955 и 1956 годах;
  • Не менее легендарная гонка Carrera Panamericana (1954);
  • Дорожные гонка Mille Miglia (1954 и 1955) и Targa Florio (1956);
  • Гонки на выносливость "12 часов Себринга" (1956) и "1000 км Нюрбургринка" (1956).

Редчайший гоночный Porsche 1955 года обнаружен в контейнере в Калифорнии

Благодаря крохотному тиражу и выдающимся спортивным результатам Porsche 550 Spyder чрезвычайно ценится коллекционерами. В открытой продаже на аукционах автомобили этой модели появляются крайне редко, а цена экземпляров в зависимости от сохранности и качества реставрации варьируется в диапазоне $3-5 млн.

Например, спайдер с номером шасси 0072 был продан в 2019 году на аукционе Sothebyʼs за 3 млн евро.

Как Грин написал на своей странице в Facebook, найденный им 550 Spyder уже обрел нового владельца из числа авторитетных коллекционеров Porsche. Однако, как нередко бывает в подобных случаях, машина после реставрации может появиться на одном из очередных автомобильных аукционов, чтобы уйти с молотка за более внушительную сумму.

 

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