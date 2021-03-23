Вакцинированных от коронавируса хотят вознаграждать в Германии

Пока в Украине грозят увольнять тех врачей, кто не хочет проходить вакцинацию от коронавируса, власти Германии намерены привлекать к кампании по иммунизации "методом пряника".

В ФРГ планируют давать привитым гражданам некоторые привилегии.

Об этом рассказал глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в интервью газете Bild.

"Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин", - сказал чиновник.

Глава Минздрава сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на 15-й день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых есть негативный тест на COVID-19 и отсутствуют симптомы болезни.

В то же время он уточнил, что окончательное решение по поводу привилегий будет принято после того, как в стране закончится третья волна коронавируса.