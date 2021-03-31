 

Как в Кабмине хотят сэкономить на выплатах больным украинцам

События Сегодня, 12:5966
Как в Кабмине хотят сэкономить на выплатах больным украинцам

Власти готовят целый пакет нововведений по больничным и в целом по Фонду социального страхования.

"Страна" уже писали, что на недавнем Кабмине приняли постановление по листам нетрудоспособности - их переведут в электронную форму, а саму выдачу будут жестко проверять. Якобы, чтобы побороть теневой рынок, когда больничные можно попросту "заказать" в интернете.

Но это - лишь вершина айсберга.

Минсоцполитики выставило на общественное обсуждение законопроект, который вообще предлагает урезать размер больничных - до 50%-80% в зависимости от стажа. При этом большую часть болезни заставят оплачивать работодателей. Если сейчас компании финансирует первые пять дней больничного своих сотрудников, то в новом проекте этот сроки увеличивается до 10 дней.

Учитывая, что большинство больничных выдаются как раз на 7-10 дней, получается, что фактически все время болезни будет за счет работодателя. Что, понятно дело, не понравится бизнесу. Не исключено, что многие компании попросту поставят негласный запрет на уход сотрудников на больничный.

Также готовятся изменения по Фонду соцстрахования.

"Его хотят сделать юридическим лицом публичного права, то есть, по максимуму подчинить государству. А правление Фонда (сейчас в него входят по 7 человек от профсоюзов, работодателей и Кабмина) лишат части полномочий. К примеру, по новому проекту, оно лишь сможет "вносить предложения" исполнительной дирекции в рамках "сбалансированности бюджета". То есть, если эти предложения "не впишутся" в бюджет Фонда, их можно будет и вовсе не принимать во внимание", — рассказал "Стране" заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

Причина предлагаемых нововведений - деньги, а, точнее, их отсутствие. Уже сегодня Фонд соцстрахования дефицитный, что связано, во-первых, с эпидемией и увеличение выплат по больничным, во-вторых, - с сокращением поступлений от ЕСВ. Украинцы уже массово жалуются на задержки с выплатой больничных. Многие ждут денег по месяцу. 

"Страна" разбиралась как в Украине изменится система выплат больничных.

Е-больничные и проверка всех диагнозов

"Страна" уже писала о готовящемся запуске е-больничных. На недавнем Кабмине на этой неделе было принято соответствующее постановление. 

В Минздраве обратили внимание на теневой рынок больничных, который в Украине активно работает. В связи с чем предложили ряд ужесточений. По бумажным больничным - не будут приниматься копии (даже заверенные подписью врача), только оригинал.

По е-больничным прописали порядок ведения их реестра. Реестр будет курировать Пенсионный фонд, который станет обмениваться информацией с НСЗУ и Фондом соцстраха. В данных по больничному обязательно нужно будет указывать всю информацию о пациенте, включая личные данные, номер ИНН, паспорта, причину нетрудоспособности с заключением врача. данные будут верифицироваться. В частности, станут проверять обоснованность выдачи и продления больничных, сумму к оплате, изменение причин нетрудоспособности и основания для этого. Врачей, которые будут формировать больничные, также возьмут на учет - нужно будет указывать имя и должность, название больницы, индивидуальные номер плательщика налогов. Данные о количестве неправомерно выданных больничных с разбивкой по регионам и лечебным учреждениям будут открытыми, как и суммы, выплаченные по листам нетрудоспособности.

То есть, правительство пытается по максимуму перекрыть выдачу "левых больничных".

Как говорят нам медики, уже сейчас идут проверки по больничным, причем, у контролеров много вопросов по продлению листов нетрудоспособности. "Если это 3-7 дней, еще ладно. Но люди болеют ковидом долго, минимум, по две недели, а некоторые и больше. Как я выпишу человека и отправлю его на работу, если у него явные проблемы со здоровьем", - удивляется врач одной из киевских клиник.

Но и по "правильным" листам нетрудоспособности готовятся масштабные изменения.

Больничные урежут и повесят на работодателей

Минсоцполитики подготовило законопроект, которым предлагается внесение существенных изменений в действующий закон об обязательном государственном социальном страховании от 1999 года.

Главные нововведения таковы:

1. Еще раз прописали, что больничные будут только электронными, с обязательным присвоением регистрационного номера. Фонд социального страхования станет проверять обоснованность выдачи листов временной нетрудоспособности. Для этого собираются создать в рамках Фонда новую структуру, в которую войдут так называемые страховые эксперты- врачи. Они и будут контролировать своих коллег из поликлиник и больниц - правильно ли те выдают больничные.

"То есть, появляются некие "врачи над врачами", причем, все это за счет Фонда соцстраха, который финансируется предприятиями, ведь на него идет часть ЕСВ.  Непонятно, зачем это. Для контроля достаточно было бы запустить электронные больничные и электронные рецепты. Если человек получил больничный, но в то же время ни разу не сходил в аптеку - тут уже повод для разбирательств", - говорит глава Федерации работодателей Украины Валентин Мирошниченко.  

В случае обнаружения "неправильного" больничного, будут обращения Фонда к руководству больниц и в Минздрав. А если по такому больничному уже проведут выплаты, выдавшего его врача заставят все компенсировать.

2. Больничные вообще не будут выдавать во время простоя предприятия и по "необоснованным" выпискам. То есть, если предприятие не работает во время карантина, сотрудник вообще ничего не получит. Формально больничный ему ни к чему, ведь он и так дома. Но, учитывая, что на время простоя урезают еще и зарплаты, возникает вопрос - за что же лечиться. По отказам за "необоснованность" больничного вопросов еще больше: как человек сможет доказать, что он действительно болел, и добиться выплат. В новом проекте процедура обжалования не предусмотрена.

3. Самые скандальные нормы - по размерам больничных. Сейчас все украинцы с трудовым стажем от 8 лет получают в случае временной нетрудоспособности 100%  зарплаты. В новом проекте предлагается платить 50% от оклада тем, кто имеет стаж до 5 лет, 60% - людям со стажем 5-10 лет, 70% - 10-15 лет, 80% - 15-20 лет. 100% от оклада будут получать лишь те, кто проработал больше 20 лет.

"То есть, после этой реформы те, у кого стаж, скажем, 9 лет, будут получать больничные только 60% от зарплаты вместо нынешних 100%", - говорит глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

4. При этом вдвое увеличатся выплаты на погребение - с одного до двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

5. Работодатели будут оплачивать из своих средств первые 10 дней больничного.

Сейчас эти сроки вдвое меньше - 5 дней. Учитывая, что среднестатистический больничный выдается на 7-10 дней, получается, что он полностью будет на компании-работодателе.

"У бизнеса сейчас нет такой возможности. Но кто нас спрашивает", - говорит владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский.

"Мы категорически против. 10 дней оплаты больничных бизнес не потянет. По-сути, речь идет о завуалированном увеличении ЕСВ, как минимум, на 1%", - добавил Валентин Мирошниченко.

"Понятно, что работодатели переложат дополнительные затраты на больничные на зарплатный фонд, то есть, фактически выплаты по болезни пойдут вместо премий, доплат и прочее", - считает Шубин. Многие компании и вовсе могут ввести негласный запрет на больничные, а часто болеющие сотрудники и станут обузой для компаний.

Деньги закончились

Главная причина готовящихся нововведений - деньги, точнее, их отсутствие. На Фонд социального страхования идет часть ЕСВ - порядка 9,6% (остальные деньги единого социального взноса делят Пенсионный фонд и Фонд страхования на случай безработицы). 

Но отчисления по ЕСВ за время эпидемии сократились, тогда как заболеваемость, а значит, и расходы на больничные, только растут. По данным Фонда соцстраха, к примеру, в декабре 2020 года они приняли заявок на оплату больничных на сумму 2,4 млрд гривен, что на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

В итоге в бюджете Фонде уже образовалась дыра. "Сейчас доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование выплат", - отметили в соцстрахе. На сегодня задержка по выплатам больничных уже составляет 21 день, зависло 1,8 млрд гривен. Еще 800 млн не профинансировано по заявлениям, по которым Фонд должен провести выплаты в течение 10 дней.

"Там жесткий бюджетный кризис. Фонд пробовал как-то решить ситуацию, сократив издержки на свою хозяйственную деятельность, но это не помогает. А теперь власти, как видно, решили пойти по самому короткому пути - урезать больничные и по максимуму переложить их оплату на работодателей. Хотя фактически каждый украинец застрахован в Фонде и платит за этом своим ЕСВ. Мне, как застрахованному лицу, какая разница есть ли деньги у страховщика. Если мне положен больничный в определенном размере - платите", — говорит Олег Пендзин.

Впрочем, Минсоц решил "подкорректировать" не только больничные, но и работу самого Фонда соцстраха. Сегодня это коллегиальный орган — в правлении по 7 человек от профсоюзов, работодателей и правительства. В новом проекте его предлагают сделать юридическим лицом публичного права, то есть, фактически, усилить роль государственного контроля, - отмечает Шубин.

При этом по максимуму усиливаются полномочия Кабмина, который будет единолично назначать руководство Фонда. А роль профсоюзов и работодателей, наоборот, практически сводится к некой "наблюдательной" функции.

"Мы сможем давать рекомендации исполнительной дирекции, но в рамках сбалансированности бюджета Фонда. То есть, все управление переворачивают с ног на голову. А если денег в бюджете не будет, то к рекомендациям, получается, никто и прислушиваться особо не будет", — отметил Шубин. 

Есть и еще один нюанс. Принятый недавно закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" позволяет властям полностью остановить выплаты всех больничных. Он вносит правку в закон о соцстрахе, согласно которой оплачивается только реабилитация после болезни, не связанной с несчастным случаем или травмой на производстве, но не сама болезнь. "Уже ищут способ исправить эту ошибку. На этой неделе Минсоцполитики наработало сразу два технических законопроекта с исправлениями в закон. В ближайшее время их должны передать в Раду", - рассказал нам Шубин. Но формально, если до 30 июня, не исключено, что украинцам придется, как минимум, какое-то время болеть "бесплатно".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кабмин, Экономия, больничные, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Как МВФ отрегулирует тариф на электроэнергию в Украине и что будет с платежками
Как МВФ отрегулирует тариф на электроэнергию в Украине и что будет с платежками
31-мар-2021, 12:57
В Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации
В Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации
14-мар-2021, 10:29
Накопительная система для бабы Гали. Будут ли украинцы получать пенсии по 7 тысяч как обещает правительство
Накопительная система для бабы Гали. Будут ли украинцы получать пенсии по 7 тысяч как обещает правительство
13-мар-2021, 16:56
Снижение до 5 гривен или новый рост. По какой цене украинцам будут продавать газ с 1 апреля
Снижение до 5 гривен или новый рост. По какой цене украинцам будут продавать газ с 1 апреля
4-мар-2021, 18:35
Ввести Е-реестр больничных Рада обязала Кабмин
Ввести Е-реестр больничных Рада обязала Кабмин
3-фев-2021, 14:47

Последние новости

15:43
События
COVID-паспорта запускает Великобритания
15:40
Политика
Санкции должны применяться только в отношении граждан другого государства - заявил Разумков
15:37
События
В Румынии нашелся пропавший судья Чаус
12:59
События
Как в Кабмине хотят сэкономить на выплатах больным украинцам
12:57
События
Хомчак сообщил НАТО, что ВСУ стали "щитом Европы" и "контрибьютором безопасности"
12:55
События
Двое детей под Винницей разбили восемь памятников на кладбище
12:53
Политика
Тягнибок требует перевыборов после объявления о победе Вирастюка на Франковщине
12:49
События
Вакцинированных от коронавируса хотят вознаграждать в Германии
11:12
События
Редчайший гоночный Porsche 1955 года обнаружен в контейнере в Калифорнии
11:02
События
Заболевание, которое делает их похожими на домашних собак обнаружили у медведей
11:01
Политика
Для чего у Зеленского взялись за таможню и в пользу кого идет зачистка
10:57
События
Под Харьковом в морге перепутали тела умерших разного пола
10:49
Политика
О победе Вирастюка на 87-м округе на довыборах в Раду пишут на сайте ЦИК
10:22
События
Зеленский поздравил католиков с Пасхой и вспомнил о коронавирусе
10:05
События
О сорванной попытке госпереворота заявили в Иордании
10:03
События
Пушлин заявил что некоторые депутаты Госдумы РФ хотят поехать на Донбасс добровольцами
10:00
События
Совместное заявление из-за обострения на Донбассе выпустили Франция и Германия
09:41
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 2021
Вчера, 2021-04-03
22:09
События
Блогеру Эдварду Билу избрали меру пресечения после массового ДТП в Москве
22:02
События
Командно-штабные учения с привлечением 1000 военнослужащих НАТО пройдут в Украине

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 апреля 20213667
Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО3494
Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко3309
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 апреля 20212826
Сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине2107
Для чего у Зеленского взялись за таможню и в пользу кого идет зачистка1888
О подготовке России к "миротворческим" действиям на Донбассе заявила Украинская разведка. Что это значит?1229

Досуг

Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды.
Вчера, 22:20147
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе.
2-апр-2021, 23:16217
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
2-апр-2021, 13:17218
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
1-апр-2021, 21:06235
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
1-апр-2021, 16:56233
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
31-мар-2021, 20:33271

События

COVID-паспорта запускает Великобритания
COVID-паспорта запускает Великобритания
Люди, которые прошли вакцинацию, и получили соответствующий документ — паспорт вакцинации, смогут первыми посетить футбольные матчи и ночные клубы.
Сегодня, 15:4341
В Румынии нашелся пропавший судья Чаус
В Румынии нашелся пропавший судья Чаус
Следы беглого украинского судьи Николая Чауса, о похищении которого в столице Молдавии Кишиневе стало известно 3 апреля, якобы нашлись в Румынии.
Сегодня, 15:3762
Как в Кабмине хотят сэкономить на выплатах больным украинцам
Как в Кабмине хотят сэкономить на выплатах больным украинцам
Власти готовят целый пакет нововведений по больничным и в целом по Фонду социального страхования.
Сегодня, 12:5968
Хомчак сообщил НАТО, что ВСУ стали "щитом Европы" и "контрибьютором безопасности"
Хомчак сообщил НАТО, что ВСУ стали "щитом Европы" и "контрибьютором безопасности"
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что вооруженные силы Украины сейчас стали "щитом для Европы".
Сегодня, 12:5763
Двое детей под Винницей разбили восемь памятников на кладбище
Двое детей под Винницей разбили восемь памятников на кладбище
На кладбище в селе Летковка Тростянецкой территориальной общины Винницкой области оказались повреждены восемь памятников.
Сегодня, 12:5572
Вакцинированных от коронавируса хотят вознаграждать в Германии
Вакцинированных от коронавируса хотят вознаграждать в Германии
Пока в Украине грозят увольнять тех врачей, кто не хочет проходить вакцинацию от коронавируса, власти Германии намерены привлекать к кампании по иммунизации "методом пряника".
Сегодня, 12:4972
7 Днів