В Румынии нашелся пропавший судья Чаус

Следы беглого украинского судьи Николая Чауса, о похищении которого в столице Молдавии Кишиневе стало известно 3 апреля, якобы нашлись в Румынии.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец".

"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - пишет канал.

Других подробностей и доказательств он не привел.

Канал также опубликовал фото человека с завязанными глазами. Нижняя часть его лица весьма похожа на Чауса. При этом абсолютно здоровым он явно не выглядит: у него забинтована кисть одной руки.