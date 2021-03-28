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События Сегодня, 15:3762
В Румынии нашелся пропавший судья Чаус

Следы беглого украинского судьи Николая Чауса, о похищении которого в столице Молдавии Кишиневе стало известно 3 апреля, якобы нашлись в Румынии.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец".

"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - пишет канал.

Других подробностей и доказательств он не привел.

Канал также опубликовал фото человека с завязанными глазами. Нижняя часть его лица весьма похожа на Чауса. При этом абсолютно здоровым он явно не выглядит: у него забинтована кисть одной руки.

В Румынии нашелся пропавший судья Чаус

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Теги: news, новости, Украина, Чаус, 7dniv, 7dnivinfo  
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