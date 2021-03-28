COVID-паспорта запускает Великобритания

Люди, которые прошли вакцинацию, и получили соответствующий документ — паспорт вакцинации, смогут первыми посетить футбольные матчи и ночные клубы.

Правительство Соединенного королевства планирует провести тестирование системы COVID-паспортов при проведении массовых мероприятий. Об этом сообщает BBC.

В COVID-паспорте будет указываться: прохождение вакцинации, наличие естественного иммунитета и отрицательный тест на коронавирус. Рассматривается вариант разработки как бумажного, так и электронного формата паспорта вакцинации.

Пилотный проект планируется провести на полуфинале и финале Кубка Англии по футболу, на массовых мероприятиях в Ливерпуле. В том числе в ночных клубах, на бизнес-конференции и кинопоказе. А также на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде.

Первая проверка в работе COVID-паспорта будет 16 апреля во время вечера комедии в Ливерпуле. Зрители сдадут тест на коронавирус до и после шоу. Не позднее чем за 36 часов до начала мероприятия, и через 5 дней после. Для участия в эксперименте, у участников попросят дать согласие на получение текстовых сообщений о сведении к минимуму ненужных контактов перед мероприятием.

Журналисты BBC, ссылаясь на свои источники, утверждают, что систему сертификатов могут ввести и для доступа к инфраструктуре гостеприимства, чтобы уменьшить необходимость в социальной дистанции. Но об использовании паспортов вакцинации для передвижения на общественном транспорте и в магазинах, речи не идет.

При этом около 40 депутатов-консерваторов и общественных деятелей выступают против COVID-паспортов, по их мнению, у системы есть слишком много открытых вопросов. Например, как будет работать бумажная и электронная версия, как обезопаситься от подделок и как обеспечить конфиденциальность.