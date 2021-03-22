Горячий чай повышает риск развития рака в пять раз

Регулярное употребление обжигающе горячего чая, температурой выше 65 градусов по Цельсию, повышает риск развития рака пищевода, предупреждает специалист в области гастроэнтерологии, профессор, доктор Ведат Гёрал (Vedat Göral). «Если также присутствует курение и алкоголь, риск развития рака пищевода увеличивается в пять раз. Чай следует пить теплым, не более трех-четырех чашек в день», — говорит эксперт.

Согласно исследованиям, проведенным в США и Китае, употребление чая, температура которого выше 65 градусов по Цельсию, увеличивает риск развития рака пищевода. Отметив, что в Китае исследование проводилось на 456 тысячах человек, профессор отделения гастроэнтерологии университетской клиники Медипол Мега, доктор Ведат Гёрал продолжил: «За этими людьми наблюдали несколько лет. Было обнаружено, что напитки температурой 65 градусов по Цельсию и выше увеличивают риск развития рака пищевода. В Америке под наблюдением находились более 50 тысяч человек, и здесь наблюдался тот же результат».

Если присутствует курение и алкоголь — внимание

Говоря об уровне заболеваемости раком пищевода, профессор, доктор Ведат Гёрал отметил: «По некоторым оценкам, это шестая причина смерти в мире, а по другим — восьмая. Так что это серьезное заболевание. У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы. Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто. Было выявлено, что особенно при употреблении чая температурой 65 градусов по Цельсию и выше риск развития рака пищевода увеличивается. Если наряду с этим человек курит и употребляет алкоголь, данный риск становится еще выше. Если курильщик пьет горячий чай в большом количестве, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз».

«Подождите три-четыре минуты»

Рассказывая о том, что язвы пищевода готовят почву для рака, профессор, доктор Гёрал констатировал: «Поэтому, когда мы выпиваем залпом чай, который даже не можем взять в руки, который обжигает при попадании на кожу, страдает пищевод. Так что, прежде чем пить свежезаваренный чай, следует подождать три-четыре минуты. При употреблении горячих напитков в большом количестве в пищеводе возникают язвы. Если это приобретает хронический характер, то может стать и триггером развития рака в долгосрочной перспективе. А употребление сигарет и алкоголя наряду с этим увеличивает риск еще больше. На востоке Турции, особенно в Эрзуруме и Ване, пьют много чая в горячем виде. Эрзурум, как известно, славится чаем с сахаром вприкуску, и здесь некоторые пьют по 30 чашек чая в день. Это может быть крайне опасно, когда наряду с этим присутствует курение, возрастные и генетические факторы. Все должно быть в меру. Мы рекомендуем не больше трех-четырех чашек чая в день».

«Холодное тоже несет риск»

Профессор, доктор Гёрал предупредил и о холодных напитках: «Мы можем сказать, что холодные напитки тоже вредны. Они могут вызвать воспаление в пищеводе и желудке. В частности может возникнуть картина острого гастрита, в желудке будет наблюдаться повышенная секреция кислоты. Это вызовет гастрит и рефлюкс. Иногда очень горячее запивают холодной водой. В результате этого в пищеводе тоже могут наблюдаться язвы, которые также способны ускорить развитие рака».

Важнейший симптом — нарушение глотания

Эксперт также обратил внимание на симптомы рака пищевода: «Важнейший признак — нарушение глотания. В такой момент мы рекомендуем немедленно обратиться к врачу. Особенно если мужской пол, курение, алкоголь, употребление горячего чая в большом количестве. В нашей клинике рак пищевода сразу же диагностируется с помощью эндоскопии. Лечение осуществляется по результатам биопсии. В наши дни доступны очень хорошие методы лечения. Иногда может требоваться операция».