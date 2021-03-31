Украинцам в МОЗ назвали пять фактов о реальной пользе витамина С

В Центре общественного здоровья рассказали о пользе витамина С для организма человека.

Соответствующий пост опубликован на странице ЦОЗ в Facebook.

Как сообщается, несмотря на то, что многим людям в детстве давали "аскорбинку" и заставляли есть апельсины, особенно на период простуды, не многие знают в чем реальная польза витамина С.

Медики назвали пять фактов об этом веществе: