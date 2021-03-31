Украинцам в МОЗ назвали пять фактов о реальной пользе витамина С

В Центре общественного здоровья рассказали о пользе витамина С для организма человека.
Соответствующий пост опубликован на странице ЦОЗ в Facebook.
Как сообщается, несмотря на то, что многим людям в детстве давали "аскорбинку" и заставляли есть апельсины, особенно на период простуды, не многие знают в чем реальная польза витамина С.
Медики назвали пять фактов об этом веществе:
- Витамин С участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы (белки, липиды, углеводы и др.) от повреждения активными формами кислорода, необходим для синтеза гормонов, играют важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию. Также помогает усваивать железо.
- Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов.
- Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника.