Миллионы дизлайков под видео с президентом США Джо Байденом удалил YouTube

YouTube удалил 2,5 млн дизлайков, которые собрались под видео с президентом США Джо Байденом и его пресс-секретарем Джен Псаки на официальном канале Белого дома.

Об этом сообщает "The Epoch Times".

По информации издания, "чистку" заметил специальный бот. Она коснулась более 300 видеороликов, которые получили около 3,7 млн негативных оценок. Кроме того, удалялись дизлайки и под роликами с главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

В то же время, как уточняет газета, положительные отметки бот не трогает.

Отметим, что ранее YouTube объявил о тестировании функции, которая позволит скрывать количество отметок "не нравится". Оставлять дизлайки будет можно, но их количество не будет показываться. В хостинге объяснили это борьбой с токсичными комментариями