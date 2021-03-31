 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 2021

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 5 апреля 2021 - 1 755 888 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 10 179 новых случаев в сутки.

Умерло 34 587 человек.

Выздоровело - 1 352 139.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
1258 человек привито против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине.
291 824 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 458 случаев / 130 прививок;
Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;
Волынская область - 241 случай / 20 прививок;
Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;
Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;
Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;
Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;
Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;
Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;
Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;
Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;
Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;
Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;
Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;
Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;
Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;
Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;
Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;
Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;
Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;
Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;
Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.

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