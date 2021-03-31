Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 5 апреля 2021 - 1 755 888 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 10 179 новых случаев в сутки.

Умерло 34 587 человек.

Выздоровело - 1 352 139.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

1258 человек привито против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине.

291 824 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 458 случаев / 130 прививок;

Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;

Волынская область - 241 случай / 20 прививок;

Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;

Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;

Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;

Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;

Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;

Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;

Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;

Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;

Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;

Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;

Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;

Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;

Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;

Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;

Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;

Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;

Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;

Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.