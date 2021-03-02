У Байдена заявили что в США наблюдается четвертая волна Covid-19

Несмотря на массовую вакцинацию в США (здесь 104 миллиона человек получили первую дозу вакцины, и почти 60 миллионов - две дозы - Ред.) ситуация с распространением коронавируса здесь остается крайне напряженной.

Майкл Остерхольм, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по борьбе с эпидемией коронавируса заявил, что в стране уже наблюдается четвертая волна эпидемии Covid-19. Об этом сообщает канал Fox News.

Врач-эпидемиолог отметил, что за последние несколько месяцев в США активно распространялись новые штаммы коронавируса.

"Я считаю, что в определенном смысле мы почти находимся в новой пандемии", - заявил Майкл Остерхольм.

Он также отметил, что имеющиеся вакцины эффективны против новых мутаций и это обнадеживает.