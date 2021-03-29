Как "Спутник V" влияет на здоровье тех, кто делал уколы ботокса или пластику выяснили в России

В России ученые-вирусологи выяснили степень влияния антикоронавирусной вакцины "Спутник V" на здоровье тех людей, которые использовали различные косметические инъекции или же провели хирургические операции по коррекции фигуры.

Как заявил директор института Гамалеи Александр Гинцбург (этот институт и разработал вакцину против коронавируса - Ред.) "Спутник V" не опасен для сделавших инъекции ботокса или же пластические операции либо операции по увеличению груди или других частей тела.

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.