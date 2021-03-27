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События Сегодня, 09:20194
Рекордный за два месяца рост числа зараженных коронавирусом зафиксировали в Китае

В Китае зафиксировали рекордный за два месяца прирост новых случаев коронавируса.

За прошлые сутки в стране выявили 32 новых зараженных. 

Об этом со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР сообщает "Интерфакс-Украина". 

Из новых пациентов с Covid-19 17 прибыли из-за рубежа, а 15 заразились внутри страны (в городе Жуйли граничащей с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом южной провинции Юньнань). Новых смертельных случаев не зафиксировано.

О первых девяти выявленных больных в Юньнани власти Китая сообщили 31 марта. Все они были обнаружены в Жуйли, который стал эпицентром распространения инфекции на провинциальном уровне. На сегодняшний день в провинции зафиксирован 51 случай заражения Covid-19 - 48 внутренних и три ввозных.

Правительство Жуйли ввело домашний карантин для всех городских жителей, приостановлена работа ряда предприятий, ужесточен контроль над нелегальным пересечением границы Китая.

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Теги: news, новости, Украина, Китай, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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