В пропаганде наркотиков заподозрили шоу Юрия Дудя

Активисты российской некоммерческой организации "Лиги безопасного интернета" заявили, что нашли пропаганду наркотиков в одном из интервью блогера Юрия Дудя.

Об этом заявила директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

В связи с этим организация направила обращение в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить этот материал на предмет распространения запрещенной информации.

"Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", — заявила Мизулина.

Как считают в Лиге, материал журналиста может оказать "деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних". О каком именно интервью Дудя идет речь, не уточняется.

Отметим, что в конце марта "Лига безопасного интернета" просила Генпрокуратуру проверить творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков в детской среде.