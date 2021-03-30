Разумков рассказал об украинской вакцине от Covid-19

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что сегодня лучше не давать обещаний по поводу скорого появления украинской вакцины от коронавируса или запуска производства зарубежных препаратов у нас в стране.

Об этом сообщает "Украина 24".

"Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить", - сказал Разумков.

По словам председателя Рады, невелики также шансы, что один из мировых производителей продаст Украине технологию производства вакцины.

"Я слышу много предложений относительно того — а давайте закупим технологии, давайте здесь начнем производить. Но давайте будем откровенны — шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень небольшие, потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги, сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться", — заявил Дмитрий Разумков.