Uber Shuttle в Киеве не будет работать до конца карантина

В понедельник, 5 апреля, в Киеве на время локдауна прекратил работать пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle, запущенный в столице в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие нашего сообщества, мы следуем указаниям властей и приостанавливаем поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения", - рассказали в пресс-службе компании.

Также компания заявила, что автоматически продлит срой действия активного пакета Shuttle для всех, кто его имел по состоянию на 5 апреля.

Кроме того, в Uber сообщат пользователям сервиса, как только маршруты снова будут доступны.