Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с базы американских морпехов НАТО сел во Львове

Военно-транспортный самолет ВВС США приземлился на аэродроме во Львове вчера, 4 апреля.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Записки охотника». Сообщается, что борт С-17 с бортовым номером 95–0107 прибыл в Украину прямо из Соединённых Штатов с заправкой в Севилье на базе морской пехоты НАТО. НА борту самолеты находился военный груз. Точной информации о характере поставленного вооружения нет.

Издание «Русская Весна» уточняет, что это был Boeing C-17 Globemaster III – военно-транспортный самолет ВВС США, предназначенный для доставки военных грузов. Данный самолет может перевозить крупногабаритное вооружение, этом числе танки, вертолеты и платформы с военной техникой.

После выгрузки содержимого самолет вылетел с аэродрома. Как сообщает издание «Ура.ру» со ссылкой на данные сервиса FlightRadar, борт вылетел из Украины в 03:04 по московскому времени и сделал остановку в Германии для дозаправки.