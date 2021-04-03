Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года

В Киеве 18-летняя девушка пыталась продать спецпропуска для проезда в общественном транспорте во время действия жестких карантинных ограничений в городе.

Теперь ей грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева", - заявили правоохранители.

Стоимость одного поддельного спецпропуска составляла 200 гривен.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении девушке о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (до 17 000 грн) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.

Следственные действия продолжаются.

Что говорят в полиции и КГГА

В пресс-службе Нацполиции Киева в комментарии "Стране" объяснили, будет ли считаться проезд в транспорте по ненастоящему спецпропуску, как подделка документов.

"Я не следователь, поэтому квалифицировать не могу, но вообще за поддельные документы уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность. С сегодняшнего дня полицейские вместе с "Муниципальной охраной", сотрудниками Национальной гвардии контролируют проезд граждан по спецпропускам. Насчет вероятных незаконных, поддельных документов - отправляйте запрос, будем смотреть в каком районе есть фиксация таких нарушений", - сообщили правоохранители.

В свою очередь первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Паровозник сообщил, что департамент транспортной инфраструктуры уже выдал 437 тысяч таких спецпропусков. Всего их напечатали около 500 тысяч.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. (...) Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", - заявил чиновник.