 

Что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне

События Сегодня, 13:1968
Что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне

Для того, чтобы в нынешнем Донецке не почувствовать угрозу начала серьезных военных действий, нужно полностью отключиться от реальности. Но сделать это почти невозможно: гулкие артиллерийские раскаты слышны во многих частях города.

Не скажешь, что они постоянны, но достаточно часты и регулярно напоминают об угрозе. Особенно, конечно, в прифронтовых районах Донецка. И особенно по ночам, когда каждый "артпривет" воспринимается особенно остро.

"Страна" публикует рассказ человека, который сейчас живет в Донецке о том, что думают горожане о возможном начале большой войны, о которой сейчас со всех сторон рассуждают политики.

Нагнетание с обоих сторон

Подогрев предчувствия большой войны прежде всего идет через СМИ. Этого хватает как на российских каналах, так и на местных - ежедневно описываются свидетельства приближении тревожных событий. О том же говорят и в руководстве "республик". Например, буквально сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что у украинской армии уже все готово для наступления на Донецк и что 

Это создает крайне взвинченный фон в соцсетях. Огромное значение придается фактам гибели местных жителей в последние дни. Обсуждается появление на фронте беспилотников, которые переводят войну в новое измерение.

Реанимируются страхи лета 2014, когда в украинской армии еще была актуальна авиация и дончане боялись, что их просто разбомбят в родных домах. Как мы помним, угроза с воздуха тогда быстро испарилась, но вот сейчас вернулась. Это "новое старое", разумеется, никого не радует.

Из уст в уста передаются сообщения о концентрации войск - как с украинской стороны, так и с "республиканской". Говорят, что в городе появились лица кавказской национальности в военной форме (их называют "абхазами").

Народ нервничает, а особенно впечатлительные начинают предпринимать какие-то действия, которые считают спасительными. Довелось стать свидетелем момента, как из одного дома на поселке шахты "Октябрьская" (непосредственно приближенного к фронту) в спешном порядке съезжали квартиранты.

"Мы не хотим ждать, когда сюда полетят снаряды", - говорили эти люди, укладывая вещи в автомобиль. Характерно, что заселились сюда они совсем недавно - прошлой осенью. Но тогда на "Октябрьском" была совсем другая обстановка и никаких обострений никто не ждал и не предсказывал.

В разговоре с одним бывшим силовиком, несколько лет проработавших в структурах так называемой "ДНР" и до сих пор сохранившем там связи, тоже чувствуем это нарастание напряжения. Он говорит, что таких предпосылок для обострения никогда еще не было. В чем же они?

"Никогда с 2014 года не было такой концентрации войск с обеих сторон", - отвечает наш собеседник. Правда, он полагает, что эта "игра мускулами" может иметь чисто политическую, демонстрационную подоплеку. Но в любой момент демонстрация может перерасти в реальную войну.

С другой стороны, многие в войну не верят. Случалось, в Донецке стреляли намного громче, а прилетало куда чувствительнее. Да и разговоры о грядущем наступлении ВСУ тоже не новы - они возобновляются каждую весну, с незавидной регулярностью, и ни к чему не приводят. 

"Сколько раз уже такое было - но все ограничилось разговорами, - рассуждает донецкий медик Владимир. - Ситуация пока выглядит тупиковой и надолго. Если пойдет в наступление Украина - придет российская армия и ВСУ потерпят поражение с большими потерями. Пойдет в наступление Россия - введут новые санкции. Так что пока к слухам отношусь очень скептически". 

Но в целом тревожность, безусловно, выше обычной.

Поэтому так охотно откликаются люди на слухи о том, например, что существуют некие планы по эвакуации населения прифронтовых зон. Мол, местные власти, уже просчитавшие угрозы, имеют такие решения и готовы в ближайшее время приступить к их реализации. Никаких официальных объявлений по этому поводу никто не делал, но разговоры об этом звучат все настойчивее. Это очень похоже на информационный "вброс" - но он настолько точно ложится в общественные настроения, что охотно принимается на веру.

 

Параллельный мир

Между тем, даже на приближенных к фронту окраинах жизнь продолжается - работают рынки, в дома исправно подается вода, газ, электричество, регулярно работает транспорт.

Более того - на тот же "Октябрьский", например, пару месяцев назад был запущен новый автобусный маршрут, наконец-то соединивший поселок с центром Донецка (ранее в город можно было добраться только с пересадкой на железнодорожном вокзале).

В общем, нет ощущения выжженной земли, хотя старые разрушения значительны.

А в центре города работают рестораны, открываются новые кофейни, в которых хватает посетителей. В торговом центре "Донецк Сити" осуществилась давно объявленная акция по запуску новых магазинов на пустых площадях второго этажа, где жизнь замерла в начале лета 2014 года. С потеплением на улицах прибавилось автомобилей - нам попался даже черный лимузин совершенно неприличных размеров. В общем, центр, как обычно, живет своей жизнью, и нависшей угрозы старается не замечать.

Но основная масса дончан с нескрываемой тревогой следит за развитием событий.

Обсуждается информации о том, что в "ЛДНР" впервые за всю историю объявлен воинский призыв. Неважно, что планы призыва микроскопичны - всего по паре сотен человек в обоих случаях. Принципиальной считается не численность призывников, а сам факт призыва. То, что его никогда не было, а сейчас есть. Сейчас, при нарастающей угрозе серьезных боевых действий.

Характерно, что у многих дончан появилась новая дата, куда они хотели бы вернуть время вспять.

"Если раньше говорили, что хорошо было б, что все осталось как в 2013 году. То теперь часто говорят - пусть все вернется хотя бы так, как было до ковида. Чтоб открылась линия разграничения и можно было бы ездить к родственникам на подконтрольную территорию и за пенсиями. Никто просто каких-то больших прорывов не ждет уже. Главное настроение - лишь бы хуже не было", - говорит местный предприниматель Дмитрий. 

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Теги: news, новости, Украина, Донбасс, войска, 7dniv, 7dnivinfo  
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