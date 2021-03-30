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Скрытое передвижение войск РФ у границ Украины прокомментировали в Кремле

Данные о тайной передислокации российских военных к украинским границам поступают из разных источников с конца марта.

Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, однако внимательно относится к своей безопасности.

Об этом в понедельник, 5 апреля заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию о передвижении российской военной техники с заклеенными номерами по Ростовской области.

"Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях и в том виде, в котором считает нужным. Это не должно ни у кого вызывать обеспокоенности. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", – ответил спикер российского президента.

Также российский чиновник прокомментировал санкции СНБО в отношении представительства Россотрудничества в Украине, уточняет ТАСС.

"Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо", – заявил Песков.

Кроме того, спикер Путина в очередной раз высказал мнение, что Киев не выполняет обязательства по минским договоренностям.

"К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются", – подытожил Дмитрий Песков.

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