В российских аэропортах сообщают, что Украина не пускает в страну мужчин-россиян. В ГПСУ это опровергли

Украина не пускает на свою территорию мужчин-граждан России от 18 до 60 лет, которые собираются лететь в страну из аэропорта Домодедово.

Об этом сообщили читатели "Страны", которые находятся в московском аэропорту и собираются лететь с пересадками в Украину.

По их словам, прямо около гейта им объявили, что только пришло сообщение о том, что Украина не пускает на свою территорию россиян от 18 до 60 лет. Кроме того, сообщается, что уже с завтрашнего дня тех, кто подпадает под запрет, не будут садить не рейсы.

В то же время, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко опроверг "Стране" подобный запрет, но сказал, что тщательно проверяются основания для въезда на территорию страны граждан РФ.

"Нет, это не правда. Мы не закрывали въезд гражданам Российской Федерации. Мы тщательно проверяем основания их въезда на территорию Украины: соответствие цели, и оснований пребывать на территории Украины. Такого, чтобы запрещали въезд — нет абсолютно", — сообщил Дейнеко.