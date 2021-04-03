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События Сегодня, 18:3857
Как в мире продолжаются отказы от AstraZeneca и почему Украина их игнорирует

Неделю назад британский производитель изменил название вакцины AstraZeneca, дав ей имя Vaxzevria. 

Компания рассчитывала таким образом отбелить репутацию - чтобы многочисленные скандалы и смерти остались с прежним брендом.

Но, как и предполагала "Страна", маркетинговый ход не сработал. Вакцину продолжают запрещать к применению, после ее введения - умирать люди, а иностранные СМИ теперь "хоронят" AstraZeneca.

В частности, вспыли данные о подтасовке ее эффективности и появилась разгадка, что вызывает тромбоз у пациентов. 

Одновременно Украина пока далеко на обочине этой повестки. Киев больше интересует, где взять вторую дозу "Ковишилда" или "АстраЗенеки" для полной вакцинации  тех украинцев, кто уже получил первый укол. А тему опасности этой вакцины в принципе в Украине предпочитают обходить.

"Страна" разбиралась в последних скандалах вокруг "АстраЗенеки"

AstraZeneca: новые смерти и запреты 

Германия. Министерство здравоохранения ФРГ и минздравы 16 федеральных земель запретили применять вакцину AstraZeneca гражданам моложе 60 лет. 

Это произошло 31 марта после публикации новых данных ученых о редких, но крайне тяжелых побочных эффектах в виде тромбозов и эмболии у молодых граждан. Речь идет о 31 конкретном случае заболеваний, в основном у женщин младше 55 лет.

Для граждан старшего возраста в Германии прививки AstraZeneca пока делают после оценки общего состояния здоровья. Но параллельно власти решают, каким препаратом можно заменить британский препарат для привитых, которым еще не была введена вторая доза.

То есть дошло до того, что даже вторую дозу оксфордской вакцины немцы колоть не желают.

По последним данным, около трех миллионов жителей Германии были привиты вакциной AstraZeneca. При этом, всего в стране 15 миллионов получили прививку. То есть британскую вакцину выбрали только 20% от всех привившихся. Да и многие из них, как пишут немецкие СМИ, после появления информации о тромбозах, отказались от второй дозы.

Не в последнюю очередь потому сейчас ищут заменитель. 

Великобритания. Семеро жителей скончались скончались после прививки AstraZeneca. Об этом сообщило Агентство по контролю за лекарственными средствами 3 апреля. Как и ранее, причина всех смертей - образование тромбов у пациентов.

Несмотря на это, введение препарата в Британии не запретили (он, напомним, изначально разрабатывался по заказу местного правительства). В медицинском регуляторе страны настаивают, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают побочные эффекты.

Нидерланды. Власти страны полностью остановили применение для всех категорий населения. Об этом стало известно 3 апреля. 

На такой шаг нидерландские медики пошли, получив новые данные об образование тромбов у некоторых пациентов после вакцинации. Один из последних прецедентов стал летальных - жительница Нидерландов скончалась от тромбоза. 

США. Американские власти запретили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Но якобы не из-за тромбов.

Там во время изготовления инъекций смешали препарат этот препарат и другой - Johnson & Johnson. В результате было испорчено 15 миллионов доз. 

Чтобы впредь таких ошибок не случалось, от изготовления AstraZeneca на этом предприятии вообще решили отказаться. 

Словения полностью перестала использовать AstraZeneca для граждан моложе 60 лет. К такому решению власти, как и в Германии, пришли после данных о тромбозах у молодых граждан. 

Сейчас Минздрав Словении ожидает результатов исследований, которые могут указать на связь между применением этого препарата и образованием тромбов у вакцинированных людей.

Кризис доверия к вакцине AstraZeneca

Временная приостановка использования AstraZeneca в странах Европы и мира плавно переходит к полному прекращению введения препарата. Напомним, именно по формуле этой компании в Индии изготавливают вакцину Covishield, которую сейчас котят украинцам. 

31 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) впервые предположило, что причинно-следственная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза не доказана, но возможна. В агентстве отметили, что обзор данных не выявил специфических факторов риска тромбоза, таких как возраст, пол или перенесенные заболевания свертываемости крови.

В это же время в авторитетном американском журнале Science опубликована статья, лейтмотив которой - констатация кризиса доверия к британскому препарату. Более того - производителя уличили в подтасовке данных об эффективности. 

"Эта вакцина получила новый удар. Компания объявила долгожданные результаты масштабных испытаний на американском континенте, которые, как казалось, положат конец сомнениям в эффективности препарата. Однако Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности, следивший за исследованием, категорически отверг выводы компании, заявив, что AstraZeneca представила "устаревшую информацию" об эффективности вакцины", - пишет Science. 

В статье выдвигается предположение, что AstraZeneca использовала только самые благоприятные данные, а Независимый комитет по мониторингу хочет добиться их исправления. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. 

Согласно пресс-релизу компании AstraZeneca, третий этап испытаний, в котором участвовало 32 000 человек из США, Чили и Перу, продемонстрировал, что эффективность вакцины в предотвращении симптоматического коронавируса составляет 79%.

"Ранее результаты были весьма неоднозначными, поэтому новые данные порадовали экспертов здравоохранения. Появилась надежда, что скоро эту вакцину можно будет использовать в США, хотя компания пока не подала там заявку на ее применение в экстренной ситуации. Однако Независимый комитет по мониторингу заявляет, что AstraZeneca могла предоставить "неполные данные об эффективности вакцины", - пишет Science. 

Британская компания сообщила, что пресс-релиз основан на данных, собранных до 17 февраля, когда была достигнута точка отсечки. Но комитет по мониторингу выразил обеспокоенность в связи с тем, что были исключены более поздние данные, сказал Фаучи. Указывалось, что AstraZeneca обновит результаты в течение 48 часов. Но в письме комитета руководству компании говорится, что когда в оценку включили более поздние данные, показатели эффективности снизились до 69-74%.

Между тем, пишет Science, европейские ученые приблизились к разгадке редких гематологических нарушений, отмеченных при применении ряда вакцин. Германия, Италия, Австрия, Норвегия и Дания сообщили о случаях образования тромбов, низкого уровня тромбоцитов и внутреннего кровотечения.  

Сочетание тромбоза и низкого уровня тромбоцитов у пациентов говорит о "возможности иммунной реакции", заявил гематолог из Венского медицинского университета Сабина Айхингер, лечившая медсестру из реанимационного отделения, которая умерла через 11 дней после прививки. Симптомы появляются с четвертого по шестнадцатый день после вакцинации, а это говорит о том, что здесь свою роль играют перерожденные антитела. Об этом говорит гематолог Андреас Грайнехер из Грайфсвальдского университета.

Грайнехер, Айхингер и другие ученые обнаружили, что в образцах крови как минимум у шести пациентов есть антитела, реагирующие на тромбоцитарный фактор 4. Это важная молекула, участвующая в свертывании крови и в воспалительных процессах. Данное открытие заставило исследователей сделать вывод, что этот процесс напоминает аутоиммунное нарушение под названием гепарин-индуцированная тромбоцитопения. Это редкий побочный эффект от антикоагулянта гепарина, который ведет к резкому снижению тромбоцитов и образованию тромбов.

"Похоже, в вакцине AstraZeneca есть нечто, провоцирующее аналогичный синдром, говорят ученые. Они дали этому побочному действию название вакцино-индуцированная протромботическая иммунная тромбоцитопения (ВИПИТ). Научный коллектив из Норвегии пришел к таким же выводам", - подытоживает Science. 

В завершении публикации американские журналисты пишут: "По словам экспертов, пока непонятно, как эти неудачи могут отразиться на использовании вакцины AstraZeneca во всем мире, хотя эта вакцина лежит в основе плана ВОЗ по оказанию помощи странам с низкими доходами в борьбе с пандемией". 

Правда, у этих стран уже начинаются проблемы даже с вакциной, от которой многие отказываются. 

Украина и вторая доза

В Украине власти вакцинацию "АстраЗенекой" останавливать не собираются. Более того - идут поиски, где бы купить новую партию препарата. 

Напомним, Индия запретила экспорт вакцин. В том числе и Ковишилда. Поэтому тем украинцам, которые уже получили первую дозу, непонятно как уколоть вторую.

В Минздраве объявили, что проблему решат за счёт импорта АстраЗенки из Южной Кореи. Говорят, что эти вакцины взаимозаменяемы.

Правда, есть проблема. Поставка будет, говорят в МОЗ, за счет гуманитарных поставок по механизму Covax. Украинские чиновники заявляли, что эта инициатива привезет нам вакцины еще в феврале. Однако пока ни одной ампулы "Ковакс" в Украину не прислал, предпочитая снабжать страны Африки и Ближнего востока. 

Поэтому веры в то, что в апреле нам дошлют "АстраЗенеку" в дозах, указанных Минздравом, пока нет. 

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Теги: news, новости, Украина, AstraZeneca, 7dniv, 7dnivinfo  
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