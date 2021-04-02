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События Сегодня, 18:4152
Россияне в центре Киева ногами избили парня, который распивал слабоалкоголку со своей девушкой

В центре Киева толпой избили парня, который распивал алкоголь вместе с девушкой на улице.

Свои действия они мотивировали борьбой против нарушения общественного порядка. Правоохранителям удалось установить личности двоих нападавших, они оказались гражданами Российской Федерации.

Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, 3 апреля группа молодых людей, находясь неподалеку от Почтовой площади на Подоле, увидели парня и девушку, которые распивали слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая его нецензурной бранью. Хулиганы представились гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка.

"В ответ высказанное замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако парни продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали наносить ему множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и ног", - заявили в прокуратуре.

Правоохранители установили двоих человек, принимавших участие в преступлении. Ими оказались граждане России 1989 и 1993 года рождения. Им сообщили о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшееся особой дерзостью, группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. 

В отношении людей, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, составлены административные протоколы.

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