Google на миллион гривен оштрафовала Украина

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере на 1 млн гривен на ООО "Гугл", 99% которой принадлежит Google International LLC (США).

Такие меры были применены к компании в связи с непредоставлением в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на решение Временной административной коллегии АМКУ от 2 апреля.

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло Комитету востребованную информацию более года", - говорится в сообщении.

Соответствующая информация необходима АМКУ для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя касательно блокирования его аккаунта в приложении "Google Мой бизнес".

Также в комитете заявили, что непредоставление ответчиком информации в определенные АМКУ сроки делает "невозможным выполнение комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции".

"Следует отметить, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против Общества за непредоставление информации по требованию Комитета, ответчиком была предоставлена востребованная информацию, что также учтено АМКУ при определении размера штрафа. Во избежание подобных санкций Комитет в очередной раз акцентирует субъектам хозяйствования на необходимости неукоснительного соблюдения требований конкурентного законодательства", - добавили в ведомстве.