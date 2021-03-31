В Дубае задержали 11 голых украинок

В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города, среди задержанных – 11 украинок.

Источник: ВВС News Украина со ссылкой на МИД Украины, Радио Sputnik со ссылкой на генконсульство России

Дословно МИД: "3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных – одиннадцать гражданок Украины".

Детали: Отмечается, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями, чтобы обеспечить соблюдение прав украинок и выяснить все обстоятельства этого дела. 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

По данным Радио Sputnik, также среди задержанных было 8 россиянок.

Отмечается, что задержанным девушкам грозит до 6 месяцев лишения свободы, организатору съемки – до 1,5 года.

Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору – 50 000 дирхамов (около 14 000 долларов).

В то же время в российском генконсульстве допустили, что власти Эмиратов могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.

Также СМИ сообщают, что среди задержанных есть белоруски.

Upd. В генконсульстве России заявили изданию "РИА Новости", что среди задержанных девушек россиянок не было.

Однако организатор фотосессии – гражданин России, в отношении него ведется расследование.

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