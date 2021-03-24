В Словакии гражданам доплатили за использование света

Отрицательные цены на электроэнергию в стране были сегодня с 8 утра до 6 вечера. По состоянию на 13:00 ее стоимость составляла -32,26 евро за МВт-час.

Сегодня, 5 апреля, цены на электроэнергию в Словакии стали отрицательными. Ее производители начали доплачивать потребителям, чтобы избавиться от излишних запасов электричества. Об этом написал на своем канале в Telegram народный депутат Украины и глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По словам парламентария, отрицательными цены на электричество были с 8:00 до 18:00. Самая низкая цена была в 13:00: за использование 1 МВт-час потребителям доплачивали -36,26 евро (минус 1,19 за 1 кВт-час).

"Цена ровного графика в сутки сегодня составила -5,28 евро за МВт-час. Это аномальная ситуация на рынке электроэнергии, но такое бывает, когда возникают большие профициты. Сегодня в Словакии такой день: выходной после Католической Пасхи + генерация солнечных электростанций", — написал Герус.

Отметим, на сегодняшний день фиксированная стоимость света в Украине составляет 1,68 грн за 1 кВт-час.

Напомним, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Также с начала года наша страна начала импортировать электричество из Беларуси. В феврале 2021 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что до 2023 года Украина полностью откажется от импорта электроэнергии из России.