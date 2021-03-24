 

В Словакии гражданам доплатили за использование света

События Вчера, 23:4645
В Словакии гражданам доплатили за использование света

Отрицательные цены на электроэнергию в стране были сегодня с 8 утра до 6 вечера. По состоянию на 13:00 ее стоимость составляла -32,26 евро за МВт-час.

Сегодня, 5 апреля, цены на электроэнергию в Словакии стали отрицательными. Ее производители начали доплачивать потребителям, чтобы избавиться от излишних запасов электричества. Об этом написал на своем канале в Telegram народный депутат Украины и глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По словам парламентария, отрицательными цены на электричество были с 8:00 до 18:00. Самая низкая цена была в 13:00: за использование 1 МВт-час потребителям доплачивали -36,26 евро (минус 1,19 за 1 кВт-час).

"Цена ровного графика в сутки сегодня составила -5,28 евро за МВт-час. Это аномальная ситуация на рынке электроэнергии, но такое бывает, когда возникают большие профициты. Сегодня в Словакии такой день: выходной после Католической Пасхи + генерация солнечных электростанций", — написал Герус.

Отметим, на сегодняшний день фиксированная стоимость света в Украине составляет 1,68 грн за 1 кВт-час.

Напомним, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Также с начала года наша страна начала импортировать электричество из Беларуси. В феврале 2021 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что до 2023 года Украина полностью откажется от импорта электроэнергии из России.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Словакия, Электроэнергия, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Цену на электроэнергию для украинцев в апреле назвал Кабмин
Цену на электроэнергию для украинцев в апреле назвал Кабмин
24-мар-2021, 17:47
Вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля назвал Шмыгаль
Вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля назвал Шмыгаль
4-мар-2021, 14:18
Официальный курс евро повысил НБУ
Официальный курс евро повысил НБУ
19-фев-2021, 20:29
Oфициальный курс евро снизил НБУ
Oфициальный курс евро снизил НБУ
16-фев-2021, 18:51
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
16-фев-2021, 13:54

Последние новости

Вчера, 2021-04-05
23:48
События
Россию отчитаться за перемещение войск около границы с Украиной призвали США
23:46
События
В Словакии гражданам доплатили за использование света
21:42
Политика
В Ужгороде «Европейская солидарность» цинично солгала, оправдывая своё участие в «дерибане» земли
20:10
События
В Дубае задержали 11 голых украинок
20:07
События
Google на миллион гривен оштрафовала Украина
18:41
События
Россияне в центре Киева ногами избили парня, который распивал слабоалкоголку со своей девушкой
18:38
События
Как в мире продолжаются отказы от AstraZeneca и почему Украина их игнорирует
16:23
События
В российских аэропортах сообщают, что Украина не пускает в страну мужчин-россиян. В ГПСУ это опровергли
16:21
Политика
Данилов продолжает настаивать на запрете слова "Донбасс"
16:07
Политика
Нардеп Илья Кива заявил что Украина находится на пороге масштабных боевых действий на Донбассе
13:20
События
Скрытое передвижение войск РФ у границ Украины прокомментировали в Кремле
13:19
События
Что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне
13:17
События
Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
11:02
События
Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с базы американских морпехов НАТО сел во Львове
11:00
События
Uber Shuttle в Киеве не будет работать до конца карантина
10:58
События
Разумков рассказал об украинской вакцине от Covid-19
10:55
Политика
О существовании "украинского русского языка" заявила Мендель
10:52
События
В пропаганде наркотиков заподозрили шоу Юрия Дудя
10:49
Политика
Аваков платит за гостиницу в два раза больше своей зарплаты
09:20
События
Рекордный за два месяца рост числа зараженных коронавирусом зафиксировали в Китае

Новости ТОП-7

Для чего у Зеленского взялись за таможню и в пользу кого идет зачистка6601
Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко5926
Кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО4876
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 апреля 20213809
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 20213506
Сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине3278
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 20212513

Досуг

Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды.
3-апр-2021, 22:20231
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе.
2-апр-2021, 23:16340
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
2-апр-2021, 13:17304
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
1-апр-2021, 21:06313
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
1-апр-2021, 16:56294
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
31-мар-2021, 20:33342

События

Россию отчитаться за перемещение войск около границы с Украиной призвали США
Россию отчитаться за перемещение войск около границы с Украиной призвали США
Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтону не нравятся попытки Москвы запугать Киев.
Вчера, 23:4872
В Словакии гражданам доплатили за использование света
В Словакии гражданам доплатили за использование света
Отрицательные цены на электроэнергию в стране были сегодня с 8 утра до 6 вечера. По состоянию на 13:00 ее стоимость составляла -32,26 евро за МВт-час.
Вчера, 23:4649
В Дубае задержали 11 голых украинок
В Дубае задержали 11 голых украинок
В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города, среди задержанных – 11 украинок.
Вчера, 20:10122
Google на миллион гривен оштрафовала Украина
Google на миллион гривен оштрафовала Украина
Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере на 1 млн гривен на ООО "Гугл", 99% которой принадлежит Google International LLC (США).
Вчера, 20:0778
Россияне в центре Киева ногами избили парня, который распивал слабоалкоголку со своей девушкой
Россияне в центре Киева ногами избили парня, который распивал слабоалкоголку со своей девушкой
В центре Киева толпой избили парня, который распивал алкоголь вместе с девушкой на улице.
Вчера, 18:41137
Как в мире продолжаются отказы от AstraZeneca и почему Украина их игнорирует
Как в мире продолжаются отказы от AstraZeneca и почему Украина их игнорирует
Неделю назад британский производитель изменил название вакцины AstraZeneca, дав ей имя Vaxzevria.
Вчера, 18:38236
7 Днів