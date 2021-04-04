Россию отчитаться за перемещение войск около границы с Украиной призвали США

Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтону не нравятся попытки Москвы запугать Киев.

США потребовали от Российской Федерации объяснить ситуацию с провокацией в виде передвижения российских войск к границе с Украиной. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель Государственного департамента Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращений огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", — отметил Прайс.

Впрочем, представитель Госдепа не стал отвечать на вопрос "является ли это перемещение войск РФ попыткой запугивания Украины".

"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией, моя работа — говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать, мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", — заявил Прайс.

Также он отметил, что такие маневры с войсками стоит оценивать в контексте событий, которые произошли в 2014 году.

По словам Прайса, США не нравятся любые попытки РФ провоцировать и запугивать Украину.