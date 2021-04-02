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События Сегодня, 09:4870
Индийский штамм коронавируса с двойной мутацией нашли в США

В США впервые обнаружили новый "индийский" штамм коронавируса COVID-19 с двойной мутацией.

Заражение этим вариантом подтвердили эксперты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии.

Ее глава Бенджамин Пински рассказал, что сейчас проверяются еще семь подобных случаев. Результаты проверки будут известны в течение недели, передаёт San Francisco Chronicle.

Эту мутацию вируса нашли в Индии. Эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опасается, что он может быть более заразным, так как на него приходится около 20% случаев COVID-19 в индийском штате Махараштра.

Данный индийский вариант впервые обладает в одном и том же вирусе двумя мутациями, ранее зафиксированными в отдельных вариантах, - подчеркнул он.
При этом эксперт с оптимизмом смотрит на эффективность вакцинации против этой мутации. Точных данных о новой мутации пока нет.

Ранее новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружили на территории Индии, писал NEWS.ru. До этого Индийский совет по медицинским исследованиям заявлял о наличии в стране случаев инфицирования южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса. Представители индийского Минздрава подчеркнули, что пока нельзя говорить о связи роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране с появлением новых штаммов.

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Теги: news, новости, Украина, США, Мутация, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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