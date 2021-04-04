В ходе спецоперации были задержаны два наркодилера из Одессы которые поставляли наркотики в колонию

В Одесской области полиция в ходе спецоперации перекрыла нелегальный канал по которому в места заключения активно переправляли наркотики.

Производство и сбыт дурмана на широкую ногу поставили два одессита.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП областной полиции.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что двое жителей Одессы в возрасте 48-и и 49-и лет на территории Одесской области сбывали наркозависимым гражданам марихуану, в том числе и в одном из одесских исправительных учреждений.

Во время санкционированных обысков, которые проводились по местам проживания фигурантов и сбыта незаконного товара, было изъято большое количество наркотического вещества растительного происхождения, средства связи с клиентами и другие вещественные доказательства", - рассказали в полиции.

В ходе обысков у наркодельцов изъяли около двух килограммов вещества растительного происхождения, внешне похожего на марихуану, более 300 000 гривен, револьвер "Флобер" с патронами, несколько десятков мобильных телефонов, планшет, флэш-носители, видеорегистратор, банковские карты, сим-карты, несколько заточек и устройства для употребления наркотиков.

"Действия наркодилеров квалифицированы по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

По результатам следственных действий злоумышленники помещены в ИВС, где они ожидают меру пресечения. За незаконное хранение и незаконный сбыт наркотических веществ, в том числе в местах лишения свободы, им грозит наказание от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в полиции.