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События Сегодня, 10:16246
Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси

В Украину, судя по всему, запретили въезжать мужчинам - гражданам России.

Пока неофициально.

Об этом "Стране" сообщили пассажиры московского аэропорта Домодедово, которых уведомили о нововведении на прямо около гейта на посадку в самолет.

В это время белорусские мужчины пишут в соцсетях, что на украинскую территорию закрыли проезд и им тоже. Ограничения действуют с этих выходных. Исключения делают только для тех, кто имеет вид на жительство в Украине.

В Госпогранслужбе Украины информацию опровергли. Но добавили: основания для въезда проверяют тщательно. То есть видимо, действительно сильно усложнили - или же де-факто вообще запретили въезд. 

Это уже не первый раз, когда россиянам ограничили посещение Украины. В последний раз такое было во время военного положения из-за инцидента в Керченском проливе в 2018 году. И эти аналогии, конечно, настораживают.

Рассказываем, что известно о новом запрете и анализируем причины его негласного введения

Что известно о запрете въезда Украину

Сегодня читатели "Страны", которые находятся в аэропорту Домодедово и собирались лететь через Минск в Украину сообщили: возле гейта им объявили, что, Киев не пускает на свою территорию мужчин - граждан России в возрасте от 18 до 60 лет.

По словам пассажиров, с завтрашнего дня тех, кто подпадает под запрет, не будут садить не рейсы.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в комментарии опроверг "Стране" подобный запрет. Но сказал, что тщательно проверяются основания для въезда на территорию страны граждан РФ.

"Нет, это не правда. Мы не закрывали въезд гражданам Российской Федерации. Мы тщательно проверяем основания их въезда на территорию Украины: соответствие цели, и оснований пребывать на территории Украины. Такого, чтобы запрещали въезд - нет абсолютно", - сказал Дейнеко.

Впрочем, информацию о проблемах при въезде подтверждают и граждане Беларуси.

В субботу и воскресенье, 3-4 апреля, в социальных сетях появились сообщения о том, что украинские пограничники отказывают белорусским мужчинам во въезде в страну.

Пользователь Facebook Александр Каралевич сообщил, что пограничники якобы не пустили в Украину по причине отсутствия у него "туристического ваучера". Белорус направлялся на отдых в Одессу.

Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси

Пользователь Евгений Харужи сообщил, что в Украину не пустили мужа его знакомой. "Говорят, разворачивали в принципе всех мужчин. Раньше такое только с россиянами практиковали", - написал он.

Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси

Еще один гражданин республики по имени Александр рассказал белорусскому изданию Onliner о неудачной попытке попасть в Украину.

"Я работаю в Одессе по официальному трудовому договору. И каждые пару месяцев на неделю-две возвращаюсь в Минск. Побыл в Беларуси с 18 марта, и настало время возвращаться на работу. Купил билет, прилетели в Одессу, идем к окошку пограничного контроля - у меня забирают паспорт и просят подождать", - сказал он.

По его словам, из очереди иностранных граждан прошли лишь один-двое мужчин. Всего в самолете летело около 50 человек. "Один был литовец, второй, возможно, имел вид на жительство", - заявил Александр, добавив, что остальных мужчин якобы пригласили "на допрос".

"Официально это был один разговор, записываемый на камеру. Неофициально - другой. В нем сотрудники погранслужбы сообщили, что есть распоряжение руководства страны не пускать без основания. В связи с чем? Я так понял, что в связи со слухами о перемещении российских войск вдоль границы с Украиной", - говорит Александр.

Мужчина предположил, что речь идет и об участках белорусско-украинской границы.

"Спросил, когда все это закончится. Сначала сказали, что не знают. Потом уточнили, что нужно подождать недели две, "может, все успокоится". Как узнать, покупая билеты, пустят тебя или нет, они подсказать тоже не смогли", - добавил Александр. 

По его словам, рядом с ним был еще россиянин, который живет 15 лет в Беларуси. Он прилетел с женой и двумя детьми. Их всех пустили, а россиянина вернули в Минск.

"Мне сказали, что нужен вид на жительство. В моем случае к трудовому договору стоило прикрепить официальное приглашение от компании со встречающими представителями, тогда, возможно, вас бы пропустили. Паспорта возвращали уже в Минске белорусские пограничники. Вместе с извещением о посадке на самоизоляцию", - поделился мужчина.

Официальной причиной отказа во въезде в страну украинские пограничники указали: "Не смог подтвердить цель пребывания в Украине".

Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси

Как раньше ограничивали въезд россиян

Если с белорусами такое происходит впервые, то свободного въезда россиян в Украину - как мужчин, так и женщин - нет уже более трех лет.

С начала 2018 года с подачи прошлой власти гражданам РФ максимально усложнили въезд. С них стали требовать российский биометрический загранпаспорт, отпечатки пальцев, иметь приглашение от украинца; указывать место регистрации в Украине, цель визита и многое другое. 

Уже по этой процедуре многие россияне не смогли попадать в Украину. В некоторых случаях посещение родственников считалось недостаточно веской причиной. Иногда не пускали и на похороны близких, если такая цель визита не подтверждалась свидетельством о смерти. Разворачивали россиян, работающих в госструктурах. Бывшим военным - гражданам РФ не разрешали въезд независимо от целей визита.

В конце ноября 2018 года Госпогранслужба Украины дополнительно запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Это было связано с инцидентом в Керченском проливе. Тогда, напомним, близ Крыма были захвачены украинские военные катера вместе с моряками на борту. Порошенко и Рада на один месяц ввели режим военного положения. 

С тех пор число въезжающих россиян сократилось максимально. Туристический поток почти перестал существовать. Визиты в основном осуществлялись к украинским родственникам, по приглашению граждан Украины, по виду на жительство и другим документам, разрешающих постоянное пребывание. 

Предвестник военного конфликта?

Но показательно, что нынешняя ситуация стала практически калькой с того, что происходило в 2018 году. Только тогда въезд российским мужчинам закрыли официально. Впрочем, военное положение тоже было объявлено де-юре. 

То есть это прямо связанные факты - закрытие границ для мужчин из РФ и угроза военного конфликта. Только теперь, как видим, Украина, в отличие от времен Петра Порошенко, рассматривает потенциальным противником и Беларусь. Что, видимо, связано с охлаждением отношений Зеленского с Бацькой еще в 2020 году. 

Впрочем, если проводить исторические аналогии до конца, то в тот раз все обошлось - войны не случилось.

Однако сегодня геополитическая реальность несколько иная - в США к власти пришла администрация президента Байдена, который не так давно назвал Путина "убийцей". Этот момент, а также многие другие факторы резко обостряют отношения России как с американцами, так и с лояльными к ним странами. 

Варианты выхода из этой ситуации "Страна" вчера разбирала в материале По ком звонит Байден. Чего ждать Донбассу после разговора президентов Украины и США. 

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