Врачей обвиняют в гибели 17-летней беременной на Львовщине

Больную якобы переводили из одного отделения в другое, но так и не назначили нужного лечения. Она умерла через несколько часов после обращения.

Четырех врачей обвиняют в халатности после гибели 17-летней беременной девушки в Новом Раздоле. Об этом пишет официальный сайт Львовской областной прокуратуры.

Пациентка умерла от вирусной инфекции через несколько часов после обращения в одну из городских больниц. По версии следствия, 72-летний заведующий инфекционным отделением, 68-летний педиатр, 54-летний акушер-гинеколог 69-летний анестезиолог не оказали беременной девушке необходимую медицинскую помощь в одной из городских больниц. В частности, не провели полноценное обследование, не назначили своевременное лечение и наблюдение.

Как выяснили правоохранители, пострадавшую безосновательно переводили для осмотров в различные отделения: из инфекционного в гинекологическое, а оттуда — в приемное. При этом ни в одном из отделений пациентке не оказали помощи.

Стрыйская окружная прокуратура направила в суд обвинительное заключение относительно четырех врачей, их считают виновными в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое повлекло смерть несовершеннолетней. Медикам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Суд также может назначить тюремное заключение на срок до трех лет и лишить права заниматься медицинской деятельностью на такой же период.

Ранее родственники звезды сериала "Доктор Кто" Амии Лоундес обвинили врачей, которые якобы не смогли обнаружить у нее эпилепсию после двух припадков, болезнь дигностировали лишь после смерти. Выяснилось, что у 29-летней актрисы случился внезапный приступ в саду возле дома, в медицине такие случаи называют: "неожиданная смерть при эпилепсии".

Писали также, что стоматолога заподозрили в попытке убить женщину током в Киеве. Прокуратура утверждает, что мужчина в 2019-2020 годах обманывал пациентов, назначая слишком дорогое лечение, и выманил у них около 400 тысяч гривен. Следствие также предполагает, что в марте прошлого года врач проводил женщину домой, вколол ей сильнодействующий препарат, а затем обокрал.