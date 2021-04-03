 

В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна

События Сегодня, 10:5371
В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна

Киевские перевозчики говорят, что из-за отсутствия спецпропусков у пассажиров число конфликтных ситуаций резко выросло.

Водители берут отпуск или увольняются.

Киевские перевозчики 5 апреля вывезли на маршруты до 80% всего имеющегося общественного транспорта, однако из-за отсутствия достаточного числа водителей и напряженной ситуации с пассажирами были вынуждены сокращать количество единиц транспорта на линиях в течение дня. Об этом изданию "Укринформ" заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко.

"Многие из них (водителей, – Фокус) просто отказываются наотрез работать в таких условиях, понимая, что специальные пропуски будут не у всех пассажиров и что будут случаться конфликтные ситуации с людьми, с представителями патрульной полиции. Потому многие люди взяли отпуска за собственный счет, некоторые водители уволились", – отметил Моисеенко.

По словам главы Ассоциации, ситуация усложняется тем фактом, что пассажиры без пропусков не реагируют на просьбы водителей не нарушать правила пользования общественным транспортом и пытаются попасть в маршрутку. Число конфликтных ситуации, отметил Моисеенко, случались в течение дня много раз.

"Сейчас продолжают машины съезжать с линий, потому что более 50% пассажиров не имеют пропусков, но им нужно любой ценой попасть в салон автобусов", – заявил он, добавив, что многие люди вообще не реагируют на просьбы водителей, а те уже "устали им что-либо объяснять".

Напомним, в Киеве более жесткие ограничения вступили в силу 5 апреля, они, помимо прочего, включают изменения в работе общественного транспорта – теперь он используется только для перевозок работников и предприятий критической инфраструктуры. Действовать ограничения будут до 16 апреля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что кроме спецпропусков пассажирам нужно носить при себе удостоверение личности. По словам мэра Киева, именные документы будут выдавать работникам критических предприятий столицы. При этом спецпропуск не является основанием для бесплатного проезда в общественном транспорте — его нужно оплачивать, как и всегда. 

Пресс-служба КГГА обнародовала порядок получения спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Работодатели должны подать в Департамент транспортной инфраструктуры письмо, в котором обосновать необходимость выдачи таких документов. Если все в порядке, то столичные власти выдадут пропуска на имена сотрудников предприятий бесплатно. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Маршрутки, водители, карантин, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
Девушка в Киеве по 200 грн продавала пропуск на транспорт с печатью больницы. Теперь ей грозит срок в два года
Вчера, 13:17
Как будет работать транспорт в столице и области с 5 апреля
Как будет работать транспорт в столице и области с 5 апреля
3-апр-2021, 12:32
В Киеве начали незаконно продавать пропуска для проезда в транспорте спустя несколько часов после их появления
В Киеве начали незаконно продавать пропуска для проезда в транспорте спустя несколько часов после их появления
3-апр-2021, 09:58
В субботу в Киеве повысят цены на проезд в маршрутках
В субботу в Киеве повысят цены на проезд в маршрутках
24-мар-2021, 14:42
Со среды в Николаеве стартует локдаун
Со среды в Николаеве стартует локдаун
21-мар-2021, 21:05

Последние новости

10:56
События
Стрельбу из автоматов в поезде "Укрзализныци" открыли военнослужащие
10:53
События
В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна
10:48
События
Врачей обвиняют в гибели 17-летней беременной на Львовщине
10:16
События
Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси
10:10
События
Сборы сил территориальной обороны объявили в приграничных районах юга Украины
10:06
События
Украинцам 10 миллионов дополнительных доз вакцины против Covid-19 обещает Степанов
10:04
События
В ходе спецоперации были задержаны два наркодилера из Одессы которые поставляли наркотики в колонию
10:01
События
В "красном" Ужгороде сегодня запускают общественный транспорт
09:50
Политика
От переговоров в Минске отказывается украинская делегации в ТКГ по Донбассу
09:48
События
Индийский штамм коронавируса с двойной мутацией нашли в США
09:47
События
Больным коронавирусом не контактировать с животными рекомендовали в ВОЗ
08:45
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 апреля 2021
Вчера, 2021-04-05
23:48
События
Россию отчитаться за перемещение войск около границы с Украиной призвали США
23:46
События
В Словакии гражданам доплатили за использование света
21:42
Политика
В Ужгороде «Европейская солидарность» цинично солгала, оправдывая своё участие в «дерибане» земли
20:10
События
В Дубае задержали 11 голых украинок
20:07
События
Google на миллион гривен оштрафовала Украина
18:41
События
Россияне в центре Киева ногами избили парня, который распивал слабоалкоголку со своей девушкой
18:38
События
Как в мире продолжаются отказы от AstraZeneca и почему Украина их игнорирует
16:23
События
В российских аэропортах сообщают, что Украина не пускает в страну мужчин-россиян. В ГПСУ это опровергли

Новости ТОП-7

Для чего у Зеленского взялись за таможню и в пользу кого идет зачистка7063
Кто похитил в Молдове судью Чауса, который может дать показания на Порошенко6267
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 20213934
Сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине3384
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 20212553
Аваков платит за гостиницу в два раза больше своей зарплаты1092
Стрельбу из автоматов в поезде "Укрзализныци" открыли военнослужащие998

Досуг

Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды.
3-апр-2021, 22:20262
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе.
2-апр-2021, 23:16391
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
2-апр-2021, 13:17331
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
1-апр-2021, 21:06350
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
1-апр-2021, 16:56315
Особенности выбора дверного замка
Особенности выбора дверного замка
Основным материалом, применяемым для изготовления цилиндровых замковых механизмов, является латунь. Этот материал легко поддается обработке, пластичен, обладает высокой износостойкостью.
31-мар-2021, 20:33362

События

Стрельбу из автоматов в поезде "Укрзализныци" открыли военнослужащие
Стрельбу из автоматов в поезде "Укрзализныци" открыли военнослужащие
Инцидент произошел в поезде Константиновка – Киев на станции Красноград, пассажиров эвакуировали, стрелявшие уже задержаны.
Сегодня, 10:56998
В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна
В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна
Киевские перевозчики говорят, что из-за отсутствия спецпропусков у пассажиров число конфликтных ситуаций резко выросло.
Сегодня, 10:5372
Врачей обвиняют в гибели 17-летней беременной на Львовщине
Врачей обвиняют в гибели 17-летней беременной на Львовщине
Больную якобы переводили из одного отделения в другое, но так и не назначили нужного лечения.
Сегодня, 10:4860
Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси
Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси
В Украину, судя по всему, запретили въезжать мужчинам - гражданам России. Пока неофициально.
Сегодня, 10:16270
Сборы сил территориальной обороны объявили в приграничных районах юга Украины
Сборы сил территориальной обороны объявили в приграничных районах юга Украины
В южных приграничных районах Украины проводятся сборы сил территориальной обороны (ТРО) для формирования и подготовки подразделений ТРО.
Сегодня, 10:1084
Украинцам 10 миллионов дополнительных доз вакцины против Covid-19 обещает Степанов
Украинцам 10 миллионов дополнительных доз вакцины против Covid-19 обещает Степанов
Глава Минздрава Украины Максим Степанов пообещал уже в самое ближайшее время объявить о закупках вакцины против коронавируса по новому контракту.
Сегодня, 10:0654
7 Днів