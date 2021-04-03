В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна

Киевские перевозчики говорят, что из-за отсутствия спецпропусков у пассажиров число конфликтных ситуаций резко выросло. Водители берут отпуск или увольняются.

Киевские перевозчики 5 апреля вывезли на маршруты до 80% всего имеющегося общественного транспорта, однако из-за отсутствия достаточного числа водителей и напряженной ситуации с пассажирами были вынуждены сокращать количество единиц транспорта на линиях в течение дня. Об этом изданию "Укринформ" заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко.

"Многие из них (водителей, – Фокус) просто отказываются наотрез работать в таких условиях, понимая, что специальные пропуски будут не у всех пассажиров и что будут случаться конфликтные ситуации с людьми, с представителями патрульной полиции. Потому многие люди взяли отпуска за собственный счет, некоторые водители уволились", – отметил Моисеенко.

По словам главы Ассоциации, ситуация усложняется тем фактом, что пассажиры без пропусков не реагируют на просьбы водителей не нарушать правила пользования общественным транспортом и пытаются попасть в маршрутку. Число конфликтных ситуации, отметил Моисеенко, случались в течение дня много раз.

"Сейчас продолжают машины съезжать с линий, потому что более 50% пассажиров не имеют пропусков, но им нужно любой ценой попасть в салон автобусов", – заявил он, добавив, что многие люди вообще не реагируют на просьбы водителей, а те уже "устали им что-либо объяснять".

Напомним, в Киеве более жесткие ограничения вступили в силу 5 апреля, они, помимо прочего, включают изменения в работе общественного транспорта – теперь он используется только для перевозок работников и предприятий критической инфраструктуры. Действовать ограничения будут до 16 апреля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что кроме спецпропусков пассажирам нужно носить при себе удостоверение личности. По словам мэра Киева, именные документы будут выдавать работникам критических предприятий столицы. При этом спецпропуск не является основанием для бесплатного проезда в общественном транспорте — его нужно оплачивать, как и всегда.

Пресс-служба КГГА обнародовала порядок получения спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Работодатели должны подать в Департамент транспортной инфраструктуры письмо, в котором обосновать необходимость выдачи таких документов. Если все в порядке, то столичные власти выдадут пропуска на имена сотрудников предприятий бесплатно.