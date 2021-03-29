Стрельбу из автоматов в поезде "Укрзализныци" открыли военнослужащие

Инцидент произошел в поезде Константиновка – Киев на станции Красноград, пассажиров эвакуировали, стрелявшие уже задержаны.

Из-за стрельбы в купе более чем на 6 часов задерживается поезд "Укрзализныци" №126, курсирующий в направлении Константиновка – Киев. Как сообщает сайт компании, стрельбу ночью открыли двое украинских военнослужащих, их сняли на станции Красноград в Харьковской области силами железнодорожников и Национальной полиции.

После того, как стрелявших попросили покинуть вагон, те заперлись в купе. Пассажиров эвакуировали в отцепленный вагон.

В материале говорится, что открывшие огонь военнослужащие разрешение на ношение оружия имели, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас поезд находится в пути, железнодорожники пытаются приложить максимум усилий, чтобы уменьшить отставание от графика, правоохранители уже открыли уголовное производство.

В компании отметили, что до прибытия полиции сотрудники "Укрзализныци" делали все возможное, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали. Сейчас компания пытается организовать наиболее удобные стыковые маршруты пассажиров, которые продолжат свой путь по железной дороге.

В оперативной сводке ХОГА при этом говорится, что огонь велся из автоматического оружия, военных задержали в 05.17.

В полиции пообещали предоставить комментарий в скором времени.