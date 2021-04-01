После задержания в Дубаи голых украинских «моделей», в Катаре могут задержать Ермака и Кулебу

Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).

Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулеба опознали по коричневой обуви.

Вскоре это фото спешно удалили из "Твиттера" и сайта Офиса президента после критики в соцсетях.

Но все равно на одном из оставленных фото видна часть обуви Ермака.

Эксперты недоумевают, куда смотрела служба протокола и как правила мог нарушить дипломат Кулеба.

"Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Правая рука считается чистой, а левая - нет (поэтому угощение, например, можно брать только правой рукой). Также нечистыми считаются ноги, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения. Кстати, девушка на фото также нарушила правила этикета, оголив колени. Женщины в делегации должны надевать брючный костюм или длинную юбку (платье). Главное правило - избегать открытых рук до локтя и открытых ног выше колена", - сказал "Стране" эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.

Напомним, что в Дубаи задержали 11 голых украинок.

В самом Катаре, как рассказал "Стране" журналист "Аль-Джазиры" Али-Хассан Аль-Моссламани поза Ермака и Кулебы во время приема не обошла вниманием.

"Сидеть так, нога на ногу, конечно не принято. Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. Скорее всего, радикально ничего не поменяется и на выгодные для Катара проекты с Украиной этот казус не повлияет. Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом", - сказал нам Аль-Моссламани.