В прямом эфире на канале Ахметова оскорбили олигарха

Во вторник, 6 апреля, в прямом эфире канала "Украина 24", который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, проезжающий мимо велосипедист назвал владельца "петухом".

Соответствующий фрагмент видео появилось в соцсетях.

Инцидент произошел во время программы "Утро чемпионов" канала "Украина 24". В кадре корреспондент Лейла Мамедова обсуждает с другими ведущими разные способы, которыми можно передвигаться по Киеву во время ограниченной работы общественного транспорта.

Когда мимо журналистки проезжает велосипедист, она обращается к нему с вопросом, почему он решил выбрать такой транспорт, на что получает ответ: "Потому что Ахметов - петух". После этого мужчина уезжает, а девушка начинает говорить о плюсах езды на велосипеде.