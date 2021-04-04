 

У Молдовы есть подозрения что из страны Чауса вывезли на машине украинского посольства

События Сегодня, 14:4751
У Молдовы есть подозрения что из страны Чауса вывезли на машине украинского посольства

По информации молдавских СМИ, украинского экс-судью Николая Чауса, которого похитили 3 апреля в Кишеневе, могли вывезти из страны на машине украинского посольства.

Однако правоохранители Молдовы не могут подтвердить эту информацию, так как авто с дипломатическими номерами на границе не досматривают. 

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Молдовы Павла Войку сообщает Newsmaker.

Войку сообщил, что следствие уже установило личности нескольких организаторов и задержало одного подозреваемого в похищении. Также правоохранители нашли три машины, на которых похитили судью, и установили, по какому маршруту они передвигались. 

По данным полиции, похитители въезжали в Молдову, начиная с 23 марта, в том числе и в день похищения, 3 апреля.

Информацию о предполагаемых похитителях, по словам Войку, проверяют, уже получено несколько доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев.

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Теги: news, новости, Украина, Чаус, Молдова, 7dniv, 7dnivinfo  
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